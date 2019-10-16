هيئة الصرف تنتهى من أعمال رصد منسوب مصر الخارجة 2 بالوادى الجديد

كتبت أسماء نصار

قالت الهيئة المصرية لمشروعات الصرف، بوزارة الرى، أنه فى إطار التوسع والتحديث لمنظومة الرصد بالهيئة تم الإنتهاء من أعمال التركيبات المدنية والكهربية لرصد منسوب مصرف الخارجة 2 التابع للإدارة العامة لصرف الوادى الجديد، وادخالها ضمن منظومة التليمترى.

وانتهت وزارة الرى من أعمال الصيانة والإصلاحات بكافة مواقع التليمترى لكى تتوافر كافة المعلومات وخصوصا بالمواقع الحرجة لكى تعمل بصورة جيدة، وتشكيل فرق نوبتجيات طوال موسم الأمطار والسيول ( مهندس - فنى - سائق ) للمتابعة بشكل مستمر.

أوضح الدكتور أيمن السيد رئيس الإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات " التليمترى" بأن المحطات التى تسهم بشكل كبير فى رصد وتحديد كميات المياه بالترع والمصارف، وأيضاً الأمطار التى تسقط، حيث توفر البيانات التى سيتم تجميعها من هذه المحطات معلومات مهمة تفيد فى دراسة حركة الأمطار، مما يساعد على رفع كفاءة الأجهزة التى تتعامل مع ظاهرة السيول الفيضية ويسهم فى تلافى أضرارها المدمرة.

وأضاف أنه يتم الإستفادة من البيانات التي تم يتم رصدها بصورة لحظية في التحقق من نتائج النماذج الرياضية المستخدمة فى التنبؤ، التى تشير دائماً إلى مدى الدقة فى أعمال التنبؤ، حيث يتم إرسال هذه البيانات بصورة لحظية إلى متخذى القرار للوقوف على الوضع في حينه واتخاذ القرار المناسب فى التوقيت المناسب نحو التعامل مع الأمطار والإستفادة منها والتقليل من آثارها وتوجيهها لخدمة منظوة المياه للوفاء بمتطلبات التنمية الزراعية.