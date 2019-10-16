هبوط اضطرارى لطائرة كندية بسبب فاكهة الدوريان.. اعرف التفاصيل

وكالات أنباء

هبطت طائرة بشكل اضطرارى، وارتدى طياروها أقنعة أوكسجين، بسبب رائحة عفنة انطلقت من حمولة فاكهة الدوريان البرية، وانتشرت داخل كابينة القيادة فى الطائرة.

وبعيد اقلاع طائرة الـ"بوينج 767" التابعة لشركة الطيران "أير كندا روج" من مونتريال متوجهة إلى مدينة فانكوفر، زكمت أنوف طاقمها "رائحة قوية" منتشرة فى هوائها.

وقد أراد أعضاء الطاقم البحث عن مصدر رائحة العطن التى تسربت إلى قمرة القيادة. وإذ لم يتمكنوا من اكتشافه، استأذن الطيارون مركز السيطرة فى المطار الذى أقعلوا منه، تنفيذ هبوط طارئ حسبما أشارت مجلة "فلايت جلوبال".

وآنذاك ارتدوا أقنعة الأوكسجين وعادوا إلى مونتريال، ثم اكتُشف أن الرائحة النتنة صادرة عن حمولة فاكهة الدوريان موضوعة فى مخزن البضائع الأمامي. وقد هبطت الطائرة بسلام من دون أن يصاب الركاب البالغ عددهم 245 شخصاً وأفراد طاقمها بأذى.

وتجدر الإشارة إلى أن صنف الدوريان، الذى يطلق عليه لقب "ملك الفاكهة" ويستورد من جنوب شرق آسيا، معروف برائحة متميزة يصفها البعض بأنها تشبه رائحة البصل المتعفن، أو مياه الصرف الصحى أو القيء. وفى الغالب، تتلبث رائحة تلك الفاكهة فى الهواء.

واستناداً إلى ذلك السبب، تمنع فنادق وشبكات نقل عام فى آسيا، حمل الدوريان داخلها، وفى السنة الماضية أُنزِلت طائرة اندونيسية بعد أن تشبّعت قمرة القيادة فيها برائحة كريهة جداً صدرت من فاكهة الدوريان، إلى الحد الذى دفع الركاب للشكوى منها.