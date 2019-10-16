مكافحة الإدمان بدمياط تعلن عن قبول متطوعين.. تعرف على الشروط

وأشارت الوحدة أنه من يجتاز القبول فى الانترفيو يحصل على تدريب مكثف مجموعة من المهارات الحياتية والأساسيات التدريبية للمدرب لمدة أربع أيام من 21 : 24 اكتوبر بمكتبة مصر العامة بدمياط.

يأتى ذلك فى إطار التعاون القائم بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ومكتبة مصر العامة بدمياط.

وذلك بالشروط التالية: القبول من الجنسين، مقيمين بمحافظة دمياط، أن يكون حسن السمعة السير والسلوك، غير مدخن، يتميز بالقيادة والمشاركة المجتمعية، طالب جامعى أو مؤهل عالى .