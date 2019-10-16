محافظ القاهرة: البدء فى المرحلة الثانية لروضة السيدة خلال شهرين

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يرافقه المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات مشروع روضة السيدة زينب، الذى تم تحويله من منطقة عشوائية كانت تسمى تل العقارب إلى مجتمع عمرانى يليق بقلب العاصمة ويمتاز بالطابع المعمارى المتميز والمتناغم مع منطقة السيدة زينب.

وأشار المحافظ إلى أنه فى إطار سياسات الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية بالقضاء على العشوائيات ونقل سكان المناطق الخطرة وتوفير حياة كريمة لهم قامت محافظة القاهرة، بالتعاون مع وزارة الاسكان وصندوق تطوير العشوائيات بوضع التخطيط الأمثل والنموذج الراقى لتطوير المنطقة وبما يتناسب مع الإطار العام لمنطقة السيدة زينب بإضافة الشكل الجمالي والطراز الإسلامى للعمارات، وتمت إقامة المشروع الذى يضم 816 وحدة سكنية و198 وحدة تجارية على مساحة المنطقة القديمة بالكامل، التى تبلغ حوالى 7 أفدنة على تل من الحجر الجيرى.

وتم نقل السكان واستضافتهم بمساكن المحافظة بمدينة 6 أكتوبر لحين الانتهاء من المشروع، وقد تم تسكيم 580 أسرة حتى الآن فى وحدات مفروشة بالكامل ومجهزة بكافة الخدمات والمرافق من مياه وكهرباء وغاز طبيعى، بالاضافة إلى تركيب بوابات خاصة بالمشروع تم مراعاة تناسقها وتناغمها مع المشروع.

وأضاف المحافظ بأنه جار حالياً فحص تظلمات المواطنين بمعرفة لجنة التظلمات برئاسة نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية والبت فى الاستحقاق من عدمه، كما أنه جار العمل على تشكيل اتحاد شاغلين لكل عمارة سكنية يكون مسئولاً عن صيانة المبنى والحفاظ عليه، ويتم تشكيل مجلس أمناء من رؤساء الاتحادات والمواطنين مع مجلس إدارة المشروع لإدارة المشروع وتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين المقيمين بالمشروع والعمل على تلافى أى سلبيات.

وأكد المحافظ أن المرحلة الثانية من المشروع سوف تبدأ خلال شهرين فور الانتهاء من تسكين المرحلة الأولى بالكامل، وسوف يراعى بها استكمال كل الخدمات اللازمة للمواطنين لتحقيق الاستقرار لديهم.

وأجمع أعضاء لجنة الإسكان على تميز المشروع والخدمات المقدمة للمواطنين ونقل حياة الأسر المقيمة لحياة كريمة ضمن المشروعات التى تقوم بها الدولة للقضاء على العشوائيات بإقامة وحدات سكنية بديلة لسكان المناطق العشوائية الخطرة وغير المخططة.