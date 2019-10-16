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محافظ الغربية: رصف شوارع مدينة زفتى بقيمة 14 مليون جنيه فى الخطة الجديدة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:00 ص
محافظ الغربية: رصف شوارع مدينة زفتى بقيمة 14 مليون جنيه فى الخطة الجديدة اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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صرح اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أن مدينة زفتى ستشهد طفرة كبيرة فى رصف الطرق خلال الخطة المالية الجديدة، وذلك بعد الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من 80% من المدينة .

وأضاف المحافظ فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع "، أنه تم اعتماد مبلغ 14 مليون جنيه لاستكمال أعمال الرصف بالمركز والمدينة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال رصف شوارع " سكة طنطا، أبو الحسايب، شارع جدة، شارع الجيش " بالمدينة.

كما سيتم إضافة مبلغ 4 مليون جنيه تقريبا من أموال إعادة الشئ لاصلة، تضاف إلى أعمال الرصف، موضحا أنه سيتم البدء فى أعمال الرصف فى الأيام القليلة القادمة .


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