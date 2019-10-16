محافظ الغربية: رصف شوارع مدينة زفتى بقيمة 14 مليون جنيه فى الخطة الجديدة

صرح اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أن مدينة زفتى ستشهد طفرة كبيرة فى رصف الطرق خلال الخطة المالية الجديدة، وذلك بعد الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من 80% من المدينة .
وأضاف المحافظ فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع "، أنه تم اعتماد مبلغ 14 مليون جنيه لاستكمال أعمال الرصف بالمركز والمدينة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال رصف شوارع " سكة طنطا، أبو الحسايب، شارع جدة، شارع الجيش " بالمدينة.
كما سيتم إضافة مبلغ 4 مليون جنيه تقريبا من أموال إعادة الشئ لاصلة، تضاف إلى أعمال الرصف، موضحا أنه سيتم البدء فى أعمال الرصف فى الأيام القليلة القادمة .
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