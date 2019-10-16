محافظ الأقصر يستقبل رئيس هيئة التنمية الصناعية لمناقشة العمل بمنطقة البغدادي

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمناقشة آخر المستجدات والأعمال الإنشائية الجارية في المنطقة الصناعية بالبغدادي والمجمع الصناعي بالأقصر، والذي يوفر فرص عمل لشباب المحافظة ويدعم القطاع الصناعي والإستثماري بالأقصر.

وتناول الإجتماع، إستعراض محافظ الأقصر للأعمال الجارية المقرر انتهاؤها قريباً في تجهيز البنية الأساسية في المنطقة الصناعية بالبغدادي والمجمع الصناعي، وذلك في قطاعات المياة والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والطرق، كما تم مناقشة كافة الحلول المناسبة للوصول للدعم الفنى والمادى والمعنوى، وكل ما يتعلق بالمنطقة الصناعية والمجمع الصناعى لتوفيق أوضاع المستثمرين وحل مشكلاتهم، حيث أوضح المهندس مجدي مغازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية – خلال الإجتماع - بأنه تم دعم المنطقة الصناعية بالبغدادي والمجمع الصناعي لتحقيق أقصى إستفادة للمسثمرين وتحويل محافظة الأقصر لمدينة صناعية كبرى .

وحضر اللقاء سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء هشام شادي، ، وسكرتير عام مساعد المحافظة اللواء دكتور عماد أبو العزايم، ورئيس مدينة البياضية اللواء محمد صحصاح، والمهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والمشرف العام على المشروعات بمحافظة الأقصر ، كما حضر اللقاء رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر،ومدير الإدارة العامة للتنمية الصناعية لإقليم جنوب الصعيد ، ومدير المنطقة الصناعية بالبغدادى ومدير إدارة الكهرباء بديوان المحافظة ، ومسئولي الاتصالات والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.