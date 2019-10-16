سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الأقصر يستقبل رئيس هيئة التنمية الصناعية لمناقشة العمل بمنطقة البغدادي

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:06 م
محافظ الأقصر يستقبل رئيس هيئة التنمية الصناعية لمناقشة العمل بمنطقة البغدادي جانب من اللقاء
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمناقشة آخر المستجدات والأعمال الإنشائية الجارية في المنطقة الصناعية بالبغدادي والمجمع الصناعي بالأقصر، والذي يوفر فرص عمل لشباب المحافظة ويدعم القطاع الصناعي والإستثماري بالأقصر.

وتناول الإجتماع، إستعراض محافظ الأقصر للأعمال الجارية المقرر انتهاؤها قريباً في تجهيز البنية الأساسية في المنطقة الصناعية بالبغدادي والمجمع الصناعي، وذلك في قطاعات المياة والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والطرق، كما تم مناقشة كافة الحلول المناسبة للوصول للدعم الفنى والمادى والمعنوى، وكل ما يتعلق بالمنطقة الصناعية والمجمع الصناعى لتوفيق أوضاع المستثمرين وحل مشكلاتهم، حيث أوضح المهندس مجدي مغازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية – خلال الإجتماع - بأنه تم دعم المنطقة الصناعية بالبغدادي والمجمع الصناعي لتحقيق أقصى إستفادة للمسثمرين وتحويل محافظة الأقصر لمدينة صناعية كبرى . 

وحضر اللقاء سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء هشام شادي، ، وسكرتير عام مساعد المحافظة اللواء دكتور عماد أبو العزايم، ورئيس مدينة البياضية اللواء محمد صحصاح، والمهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والمشرف العام على المشروعات بمحافظة الأقصر ، كما حضر اللقاء رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر،ومدير الإدارة العامة للتنمية الصناعية لإقليم جنوب الصعيد ، ومدير المنطقة الصناعية بالبغدادى ومدير إدارة الكهرباء بديوان المحافظة ، ومسئولي الاتصالات والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 


الاقصر

اخبار الاقصر

الصناعة بالاقصر

منطقة البغدادي الصناعية

هيئة التنمية الصناعية

ازمات مصانع الاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإخوان يهاجمون مصر من تحت حذاء أردوغان.. فى كاريكاتير اليوم السابع

الإخوان يهاجمون مصر من تحت حذاء أردوغان.. فى كاريكاتير اليوم السابع

البنك الدولى: 50% من مستخدمى الإنترنت فى مصر ذكور و40% إناث فوق الـ15 عاما

البنك الدولى: 50% من مستخدمى الإنترنت فى مصر ذكور و40% إناث فوق الـ15 عاما

الصحة تكذب شائعات الإخوان الإرهابية: لا توجد إصابات بالالتهاب السحائى

الصحة تكذب شائعات الإخوان الإرهابية: لا توجد إصابات بالالتهاب السحائى

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اليوم السابع: العالم ينتفض ضد المجرم أردوغان

اليوم السابع: العالم ينتفض ضد المجرم أردوغان

أسرار فساد "تنظيم الحمدين" أمام محاكم لندن.. القضاء البريطاني يواصل النظر فى قضية باركليز.. شبح الإفلاس فى 2008 قاد البنك لقبول الأموال القطرية.. والدوحة تلقت 356 مليون دولار مقابل خدمات وهمية

أسرار فساد "تنظيم الحمدين" أمام محاكم لندن.. القضاء البريطاني يواصل النظر فى قضية باركليز.. شبح الإفلاس فى 2008 قاد البنك لقبول الأموال القطرية.. والدوحة تلقت 356 مليون دولار مقابل خدمات وهمية

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: ننظر فى فرض عقوبات إضافية على تركيا

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: ننظر فى فرض عقوبات إضافية على تركيا

موجز 6.. قبول دفعة من خريجى الجامعات الحكومية بالكلية الحربية والكلية البحرية

موجز 6.. قبول دفعة من خريجى الجامعات الحكومية بالكلية الحربية والكلية البحرية

هل تعمد نجل ميسى توجيه رسالة إلى رونالدو بعد حصول والده على الحذاء الذهبى؟

هل تعمد نجل ميسى توجيه رسالة إلى رونالدو بعد حصول والده على الحذاء الذهبى؟

أفضل 10 وجهات سياحية نموا فى العالم.. مصر فى المرتبة الرابعة

أفضل 10 وجهات سياحية نموا فى العالم.. مصر فى المرتبة الرابعة

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

ناصر الخليفى.. رياضى بدرجة فاسد.. أسئلة القضاء الفرنسى تجبره على الصمت.. مالك باريس سان جيرمان يكرر "استخدم حقى فى الصمت" أكثر من 27 مرة على خلفية وقائع فساد عن بطولة ألعاب القوى.. ووقائع الرشاوى عرض مستمر

ناصر الخليفى.. رياضى بدرجة فاسد.. أسئلة القضاء الفرنسى تجبره على الصمت.. مالك باريس سان جيرمان يكرر "استخدم حقى فى الصمت" أكثر من 27 مرة على خلفية وقائع فساد عن بطولة ألعاب القوى.. ووقائع الرشاوى عرض مستمر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة