محافظ أسيوط: حملات مكثفة للقضاء على الكلاب الضالة حفاظا على سلامة المواطنين

أسيوط - ضحا صالح - هيثم البدرى

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، إنه تم القيام بعدة حملات مكثفة للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة بالعديد من مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الطب البيطرى ومديرية أمن أسيوط ومسئولى الأحياء والمراكز، مؤكدًا استمرار حملات مكافحة الكلاب الضالة بجميع الأحياء والمراكز والمدن خصوصًا فى المناطق المتنامية الأطراف بالقرى والنجوع واتخاذ إجراءات وقائية بكافة المناطق، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

كان المحافظ قد وجه مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع كافة الجهات لمواصلة حملات مكافحة الكلاب الضالة بالميادين والشوارع وأسفل الكبارى وبمحيط المدارس وذلك وفقاً للأسس العلمية المتبعة فى التخلص الآمن والصحى من الحيوانات الضالة بالشوارع حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ومواصلة هذه الحملات لبث روح الطمأنينة والأمان لدى المواطنين خلال سيرهم فى الشارع فضلًا عن تشكيل فرق رصد بالمراكز والأحياء بالتنسيق مع جميع وحدات الطب البيطرى بالقرى والنجوع لرصد ظهور أية كلاب مسعورة والتعامل الفورى معها حفاظًا على حياة المواطنين.

وأوضح الدكتور خالد بكرى مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط، أنه تم التنسيق الكامل بين المديرية الوحدات المحلية ومراكز الشرطة لشن حملات للقضاء على الكلاب الضالة من خلال فرق متخصصة، مشيرًا إلى أنه تم التخلص من 1305 كلاب ضالة بمراكز أسيوط وساحل سليم والبدارى وصدفا وأبنوب وحى شرق وغرب مدينة أسيوط، لافتًا إلى استكمال الحملات بباقى المراكز من أجل القضاء الكامل على الكلاب الضالة والوصول إلى أكبر قدر من تأمين المواطنين، مؤكدًا أن المديرية تعمل على تنفيذ برامج شهرية بصفة منتظمة بجميع الإدارات البيطرية بالمراكز والمدن والقرى للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة فضلا عن الاستجابة الفورية حال تلقى أى شكوى من المواطنين.