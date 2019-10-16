مجلس النواب الأمريكى يؤيد مشروع قرار يندد بانسحاب ترامب من سوريا

رويترز

أيد مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة اليوم الأربعاء مشروع قرار يندد بقرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، مما مهد الطريق أمام الهجوم التركي على الأكراد.

وصوت 354 نائبا لصالح مشروع القرار وعارضه 60 بعدما انضم العشرات من رفاق ترامب الجمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية المؤيدة للمشروع.