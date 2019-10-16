الرئيسية أخبار عالمية مجلس النواب الأمريكى يؤيد مشروع قرار يندد بانسحاب ترامب من سوريا الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:44 م العدوان التركى على سوريا رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أيد مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة اليوم الأربعاء مشروع قرار يندد بقرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، مما مهد الطريق أمام الهجوم التركي على الأكراد. وصوت 354 نائبا لصالح مشروع القرار وعارضه 60 بعدما انضم العشرات من رفاق ترامب الجمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية المؤيدة للمشروع. العدوان التركى دونالد ترامب شرق سوريا الأكراد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة ترامب يدعو الشركاء الأوربيين لاتخاذ إجراء حازم لوقف الهجرة غير القانونية الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:33 م ترامب: لم أعط لتركيا الضوء الأخضر لغزو سوريا الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:01 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع الصحة:مصل الالتهاب السحائى مجانا للطلبة وللمواطنين بـ145 جنيها وليس بـ 1350جنيها أحدث شائعات الجماعة الإرهابية .."انتشار الالتهاب السحائى بالمدارس".. وزارتا الصحة والتعليم تكذبان .. وتؤكدان: لا وجود لأى حالات إصابة والتطعيمات الدورية مجانية .. ومنظمة الصحة العالمية: مصر خالية من المرض "التعليم" تنفى ظهور حالات التهاب سحائى بين طلاب المدارس منذ بداية الدراسة تحسن حالة "روان" ضحية التنمر بالاسكندرية الإخوان يهاجمون مصر من تحت حذاء أردوغان.. فى كاريكاتير اليوم السابع البنك الدولى: 50% من مستخدمى الإنترنت فى مصر ذكور و40% إناث فوق الـ15 عاما الصحة تكذب شائعات الإخوان الإرهابية: لا توجد إصابات بالالتهاب السحائى اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء اليوم السابع: العالم ينتفض ضد المجرم أردوغان أسرار فساد "تنظيم الحمدين" أمام محاكم لندن.. القضاء البريطاني يواصل النظر فى قضية باركليز.. شبح الإفلاس فى 2008 قاد البنك لقبول الأموال القطرية.. والدوحة تلقت 356 مليون دولار مقابل خدمات وهمية سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: ننظر فى فرض عقوبات إضافية على تركيا موجز 6.. قبول دفعة من خريجى الجامعات الحكومية بالكلية الحربية والكلية البحرية المزيد من Trending Plus
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