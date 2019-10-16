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مبعوث الأمم المتحدة يلتقى بوزير خارجية سوريا فى دمشق

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:59 ص
مبعوث الأمم المتحدة يلتقى بوزير خارجية سوريا فى دمشق وزير الخارجية السورى وليد المعلم
أ ش أ

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دعا المبعوث الأممى إلى سوريا جير بيدرسون، إلى وقف فورى للأعمال العدائية، والابتعاد عن الأفعال التى تعرض المدنيين للخطر وتقوض سيادة سوريا ووحدتها الإقليمية على كل أراضيها.

جاء ذلك، خلال محادثات أجراها بيدرسون مع وزير الخارجية السورى وليد المعلم فى دمشق، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء.

وقدم بيدرسون للمعلم، عرضا حول نتائج لقاءاته واتصالاته التى أجراها خلال الفترة الماضية بشأن سوريا، والانطلاق بعمل لجنة مناقشة الدستور، معربا عن استعداده لبذل كل ما يطلب منه فى إطار مهامه المحددة وفق قواعد وإجراءات عمل اللجنة المتفق عليها.

وأشارت القناة، إلى أن الجانبين أكدا على أهمية التنسيق المستمر لضمان نجاح عمل اللجنة وتجاوز أى معوقات محتملة أمام تحقيق ذلك، كما شدد الطرفان على الملكية السورية لعمل اللجنة وعلى أهمية أن يقود السوريون بأنفسهم أعمالها دون أى تدخلات خارجية.

وأوضحت، أن الجانبين تطرقا إلى التطورات الأخيرة فى شمال شرق سوريا وتأثيراتها المحتملة على عمل لجنة مناقشة الدستور والمسار السياسي.

 


وليد المعلم

الخارجيه السوريه

الامم المتحده

العدوان التركى

سوريا وتركيا

اخبار سوريا

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