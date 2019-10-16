ما لا تعرفه عن الالتهاب السحائى .. الأعراض والأسباب والمضاعفات

كتبت أمل علام

كشف موقع" Webmed " أن الالتهاب السحائى هو عدوى نادرة تصيب الأغشية الرقيقة وتسمى السحايا، والتى تغطي الدماغ والنخاع الشوكي، أنت أو أطفالك يمكن أن تصيبهم، وهناك عدة أنواع من هذا المرض، بما في ذلك البكتيريا والفيروسية والفطريات.

يمكن أن يكون الالتهاب السحائى الجرثومي مهددًا للحياة وينتشر بين الأشخاص على اتصال وثيق مع بعضهم البعض.

يميل التهاب السحايا الفيروسي إلى أن يكون أقل حدة، ومعظم الناس يتعافون تمامًا دون علاج.

التهاب السحايا الفطرى هو شكل نادر من المرض، يحدث هذا عادة فقط فى الأشخاص الذين لديهم ضعف الجهاز المناعي، دفاع الجسم ضد الجراثيم.

ما الذي يسبب الالتهاب السحائى ؟

يحدث التهاب السحايا دائمًا تقريبًا بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية تبدأ في مكان آخر في الجسم إلى جانب الدماغ، مثل أذنيك أو الجيوب الأنفية أو الحلق.

الالتهاب السحائى الجرثومي ..

إنه مرض خطير للغاية، ستحتاج أنت أو طفلك إلى الحصول على مساعدة طبية على الفور، يمكن أن تهدد الحياة أو تؤدى إلى تلف فى الدماغ دون علاج سريع.

الالتهاب السحائى الجرثومي ناجم عن العديد من البكتيريا، الأكثر شيوعًا التي تسبب المرض هي:

- المكورات الرئوية

- المكورات السحائية

- يحدث في كبار السن، النساء الحوامل، أو أولئك الذين يعانون من مشاكل في الجهاز المناعي

من الأسباب الشائعة للالتهاب السحائى عند الرضع والأطفال الصغار حتى أصبح لقاح Hib متاحًا للأطفال الرضع، هناك أيضًا لقاحات ضد العقدية الرئوية، يوصى باستخدامها لجميع الأطفال والبالغين المعرضين لخطر أكبر للإصابة بهذا المرض.

في كثير من الحالات، يبدأ الالتهاب السحائى الجرثومي عندما تدخل البكتيريا في مجرى الدم من الجيوب الأنفية أو الأذنين أو الحلق، ثم تنتقل البكتيريا عبر مجرى الدم إلى المخ.



الالتهاب السحائى ومضاعفاته

يمكن أن تنتشر البكتيريا التي تسبب الالتهاب السحائى عندما قيام الأشخاص المصابون بالسعال أو العطس.

الالتهاب السحائى الفيروسي..

يعد التهاب السحايا الفيروسى أكثر شيوعًا من الشكل الجرثومي، وعموما ولكن ليس دائمًا أقل خطورة هناك عدد من الفيروسات التي يمكن أن تسبب المرض، بما في ذلك العديد من الفيروسات التي يمكن أن تسبب الإسهال.



الالتهاب السحائى

الأعراض:

قد تتشابه أعراض التهاب السحايا المبكرة مع أعراض الإنفلونزا، قد تتطور الأعراض على مدار عدة ساعات أو بضعة أيام.

تتضمن العلامات والأعراض المحتملة في أي فرد تجاوز عمره عامين: حمى شديدة مفاجئة، لا تيبس الرقبة.

صداع شديد يبدو مختلفًا عن الصداع العادي، صداعًا مصحوبًا بالغثيان أو القيء ، الارتباك أو صعوبة التركيز ، النوبات، النعاس أو صعوبة الاستيقاظ، حساسية الضوء، فقدان الشهية والعطش

الطفح الجلدي (في بعض الأحيان، مثل التهاب السحايا بالمكورات السحائية).

المضاعفات..

يمكن لمضاعفات الإلتهاب السحائى أن تكون شديدة، وكلمّا طالت فترة إصابتك أو إصابة طفلك بالمرض من دون الخضوع للعلاج، زاد خطر التعرض للإصابة بنوبات، وضرر عصبي دائم، بما في ذلك:

فقدان السمع، صعوبة الذاكرة، الإعاقات المتعلقة بالتعلم، تلف الدماغ، مشكلات المشي، النوبات، الفشل الكلوى ، الوفاة

بالخضوع للعلاج الفوري، يمكن حتى لمرضى الالتهاب السحائى الشديد الشفاء جيدًا.