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ليزك بصمة العين أحدث طرق تصحيح الإبصار.. الدكتور أحمد المعتصم يوضح

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:00 م
ليزك بصمة العين أحدث طرق تصحيح الإبصار.. الدكتور أحمد المعتصم يوضح الدكتور أحمد المعتصم استشاري تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والقرنية المخروطية
تقرير خاص

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ظهرت في الاونة الاخيرة العديد من الطرق لتصحيح الابصار، من ضمنها تصحيح الابصار ببصمة العين، الذي يعتبر من احدث الطرق المستخدمة حالياً.

الدكتور أحمد المعتصم استشاري تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والقرنية المخروطية، يؤكد من خلال التقرير التالي، إن الليزك بصمة العين من افضل واهم الطرق لتصحيح الابصار.

واوضح الدكتور احمد المعتصم لـ "اليوم السابع" إن ليزك بصمة العين هو احدث علاج لتصحيح الابصار بتقنية كونترافيجن، وهي تقنية حديثة متطورة اخترعوها حديثا للتخلص من النظارة والعدسات وتفعل اشياء في غاية الاهمية فهي تعالج قصر النظر الموجود لدى المريض وتعالج الاستجماتيزم، وفي نفس الوقت تستطيع تعديل سطح القرنية.

3 مميزات لعملية تصحيح الإبصار ببصمة العين
3 مميزات لعملية تصحيح الإبصار ببصمة العين

 

واكد ان العملية تتضمن خطوتين الخطوة الاولى يتم بها اخذ 22 الف نقطة يتم تصويرها من سطح القرنية في حوالي 10 ثواني ، ثم نأخذ كل هذه المعطيات مع قصر نظر المريض ويتم ادخالها في جهاز الليزر بحيث يتم علاج قصر النظر الموجود والاستجماتيزم وتعديل سطح القرنية الي السطح الطبيعي، لافتاً ان كل هذا يتم كأنني اقوم بتفصيل الليزر لهذا المريض لذا سمي الليزر ببصمة العين.

خطوات اجراء عملية تصحيح الابصار بتقنية الكونترافيجن
خطوات اجراء عملية تصحيح الابصار بتقنية الكونترافيجن

 

ومن اهم مميزات ليزك بصمة العين حسبما اكد الدكتور احمد المعتصم  انه يخلص المريض من نظارته ويستطيع ان يرى ليلا بشكل ممتاز، ويعطي درجة نظر اعلى من 6/6 واعلى من النظارة، لذا نصح المرضى بتقنية الكونتورافيجن وتصحيح الابصار ببصمة العين، لانها احدث طريقة لعلاج قصر النظر وجميع انواع الاستجماتيزم.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال أمراض العيون وتصحيح الابصار،  يمكنك الاطلاع على صفحة مركز الدكتور أحمد المعتصم عبر "فيس بوك":

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https://www.facebook.com/DrElmotasem/

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https://twitter.com/drelmotasem

 

والموقع الإلكتروني لمركز الدكتور أحمد المعتصم:

http://dr-ahmedelmotasem.com/index.html

 

عنوان المركز:

- ش ابو بكر الصديق مصر الجديدة.

 

للتواصل-احمد-المعتصم

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبي بخدمة دكتور اليوم السابع يرجى التواصل من خلال:

 

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

البريد الإلكتروني :medical@dworldf.com

 

 


الدكتور أحمد المعتصم

المياه البيضاء

تصحيح الإبصار

القرنية المخروطية

ليزك بصمة العين

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