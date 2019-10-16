سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:17 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

قطار المحاكمات اليوم.. سماع الدفاع بـ"أحداث رمسيس" ونظر قضايا "حسم ولواء الثورة"

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:30 ص
قطار المحاكمات اليوم.. سماع الدفاع بـ"أحداث رمسيس" ونظر قضايا "حسم ولواء الثورة" محكمة-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر اليوم السابع فعاليات وقضايا تستضيفها محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، ولعل أبرزهم سماع مرافعة الدفاع بأحداث مسجد الفتح، ونرصد فى التقرير التالى أبرز الجلسات التى ستشهدها أروقة المحاكم.

أحداث رمسيس

تستمع الدائرة السابعة إرهاب، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، لمرافعة الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد غيابيا، فى اتهامهم بتدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة.

طعن المتهمين بـ"أحداث المغارة بسوهاج"

تنظر محكمة النقض موضوع طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ" أحداث المغارة فى سوهاج" مع إحضار المتهمين من محبسهم، وذلك بعد أن قبلت المحكمة طعون 66 متهما من بين المتهمين، وألغت الأحكام الصادرة ضدهم.

تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة.

حسم ولواء الثورة

تستمع المحكمة المختصة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، لأقوال الشهود فى محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة".


محاكمه المتهمين باحداث مسجد الفتح

احداث رمسيس

احداث المغاره بسوهاج

محاكم مصر

حركه حسم الارهابيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف نجحت شركات الكهرباء فى مواجهة أزمة القراءات الوهمية؟

كيف نجحت شركات الكهرباء فى مواجهة أزمة القراءات الوهمية؟

التنمية المحلية: فرق ميدانية تجوب المحافظات لسرعة تطبيق منظومة النظافة

التنمية المحلية: فرق ميدانية تجوب المحافظات لسرعة تطبيق منظومة النظافة

الصحة تؤكد عدم رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائى بين تلاميذ الإسكندرية

الصحة تؤكد عدم رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائى بين تلاميذ الإسكندرية

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقا لقانون الأحوال الشخصية

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقا لقانون الأحوال الشخصية

انطلاق أول ملتقى لتوفير فرص عمل لشباب شمال سيناء.. اليوم

انطلاق أول ملتقى لتوفير فرص عمل لشباب شمال سيناء.. اليوم

بحضور 2 مليون زائر.. استعدادات مكثفة للاحتفال بمولد "الدسوقى" فى كفر الشيخ

بحضور 2 مليون زائر.. استعدادات مكثفة للاحتفال بمولد "الدسوقى" فى كفر الشيخ

تعرف على أبرز المنافسين المحتملين لـ"ترامب" بانتخابات 2020

تعرف على أبرز المنافسين المحتملين لـ"ترامب" بانتخابات 2020

لجنة الصحة بالبرلمان تعد تشريعا لضبط معامل التحاليل الطبية والرقابة عليها

لجنة الصحة بالبرلمان تعد تشريعا لضبط معامل التحاليل الطبية والرقابة عليها

"صندوق تحيا مصر" يعلن غدًا الانتهاء من تطوير 42 قرية بالمحافظات

"صندوق تحيا مصر" يعلن غدًا الانتهاء من تطوير 42 قرية بالمحافظات

"لو عايزة تاخدى حق أولادك".. تعرفى على كيفية إثبات دخل طليقك

"لو عايزة تاخدى حق أولادك".. تعرفى على كيفية إثبات دخل طليقك

كواليس التحقيقات مع المتهم بغسيل 10 مليون جنيه.. التحريات: حصل على الأموال من تجارة المخدرات.. والاستثمار فى العقارات والسيارات أبرز طرق إخفاء أنشطته.. والتحقيقات: ارتكب جرائمه عن طريق تحويلات للحسابات البنكية

كواليس التحقيقات مع المتهم بغسيل 10 مليون جنيه.. التحريات: حصل على الأموال من تجارة المخدرات.. والاستثمار فى العقارات والسيارات أبرز طرق إخفاء أنشطته.. والتحقيقات: ارتكب جرائمه عن طريق تحويلات للحسابات البنكية

"النور مكانه فى القلوب".. الشرطة تستخرج الوثائق والمستندات بالمجان لذوى الإعاقة فى اليوم العالمى للمكفوفين.. وتوزع هدايا على طلاب المدارس.. وحقوقيون: الداخلية تحقق أعلى معدلات حقوق الإنسان.. فيديو وصور

"النور مكانه فى القلوب".. الشرطة تستخرج الوثائق والمستندات بالمجان لذوى الإعاقة فى اليوم العالمى للمكفوفين.. وتوزع هدايا على طلاب المدارس.. وحقوقيون: الداخلية تحقق أعلى معدلات حقوق الإنسان.. فيديو وصور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة