قطار المحاكمات اليوم.. سماع الدفاع بـ"أحداث رمسيس" ونظر قضايا "حسم ولواء الثورة"

كتب إيهاب المهندس

ينشر اليوم السابع فعاليات وقضايا تستضيفها محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، ولعل أبرزهم سماع مرافعة الدفاع بأحداث مسجد الفتح، ونرصد فى التقرير التالى أبرز الجلسات التى ستشهدها أروقة المحاكم.

أحداث رمسيس

تستمع الدائرة السابعة إرهاب، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، لمرافعة الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد غيابيا، فى اتهامهم بتدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة.

طعن المتهمين بـ"أحداث المغارة بسوهاج"

تنظر محكمة النقض موضوع طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ" أحداث المغارة فى سوهاج" مع إحضار المتهمين من محبسهم، وذلك بعد أن قبلت المحكمة طعون 66 متهما من بين المتهمين، وألغت الأحكام الصادرة ضدهم.

تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة.

حسم ولواء الثورة

تستمع المحكمة المختصة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، لأقوال الشهود فى محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة".