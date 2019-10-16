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قصة نجاح زوجين بالوادى الجديد..عبد الشكور وزوجته نفذا مشروع صوب لإنتاج الخضروات

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:00 ص
قصة نجاح زوجين بالوادى الجديد..عبد الشكور وزوجته نفذا مشروع صوب لإنتاج الخضروات قصة نجاح زوجين بالوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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نموذج للنجاح والتحدى طرحه زوجان شابان من شباب الخريجين بمحافظة الوادى الجديد، بعد حصولهما على دبلوم زراعة منذ سنوات طويلة، ولم يتسنى لهما الحصول على فرصة عمل فقررا البحث عن فرصة حقيقية لتوفير مصدر دخل ثابت، وذلك من خلال تنفيذ مشروع زراعى يناسب تخصصهما، وبالفعل بدأ كلاهما فى توفير كافة النفقات والمدخرات لبدء التنفيذ  .

قال عبد الشكور موسى محمد من أهالى قرى عزب القصر بالداخلة، إنه حاصل على دبلوم زراعة ويقوم بتنفيذ مشروع صوب زراعية استجابة لدعوة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لشباب المحافظة، باستغلال الامتيازات التى يتم توفيرها لهم لتنفيذ مشروعات زراعية وصناعية صغيرة .

وأوضح أنه قام بالتقدم بطلب إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، للحصول على قطعة أرض لتنفيذ المشروع وحدد موقع المشروع بمنطقة 22/1 عزب القصر بجوار بئر حسن الدينارى، وبعد أن قام بالبدء فى التنفيذ فعليا بتنفيذ صوبتين على مساحة 1600 متر مربع وتسوية مساحة من الأرض لزراعتها بالخضروات ونجح فى بداية المشروع بانتاج كميات من الخضروات ولم يستكمل استلام باقى الأرض المخصصة لهما حتى الآن .

أضاف عبد الشكور أنه يعمل فى مشروع الصوب الزراعية مع زوجته الحاصلة على دبلوم زراعى، ولهما خبرة فى شئون الزراعة، ونجحا بالفعل فى تحقيق إنتاج جيد فى أول بشائر المشروع، بدعم وتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وإشراف كمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة القرية، وذلك بالتوجيه بتيسير كافة الاجراءات نحو تنفيذ المشروع، حيث قام باستلام جزء من الارض وأثناء مطالبته باستلام باقى الأرض حدث تداخل فى التسيلم مع أحد المستثمرين الآخرين .

أكد عبد الشكور أنه طالب بتنفيذ قرار التخصيص طبقا للتوصيف الدقيق لموقع تنفيذ المشروع بما يزيل أسباب الجهالة لدى الأجهزة التنفيذة وبما يحول أية شبهة لوقوع التداخل بين المنتفعين من تلك القطعة .

وأفادت زوجة عبد الشكور أنها تعمل مع زوجها لتنفيذ المشروع بهدف توفير مصدر دخل لهما ولابنائهما بديلا عن الوظيفة الحكومية التى لم يحصلا عليها، وقاما بانفاق كل مدخراتهما فى هذا المشروع ويرغبان فى تحقيق النجاح والتغلب على تلك المعوقات التى تواجههما لحين استلام باقى الأرض المخصصة لهما، وذلك بدعم المحافظ ورئيس المركز ورئيس القرية وتعاون المستثمر الذى يشجع الشباب ويدعمهم لتنفيذ مشروعاتهم بنجاح .

ورصدت عدسة "اليوم السابع" جانب مشروع الزوجين الشابين حيث جرى تنفيذ الصوب الزراعية وتحيطها مساحات من الاراضى الزراعية المستصلحة حديثا ومزروعة باشجار النخيل والزيتون ولا توجد المساحات القانونية التى تفصل الصوب عن الأرض المرتفعة نسبيا عن منسوب الصوب ويتسرب منها مياه الرى باتجاه الصوب التى جفت الزراعات فيها بسبب تراكم الأتربة على أوراق محاصيل الخيار والباذنجان داخل الصوب الزراعية .

ومن جانبه أفاد صابر حنفى رئيس الوحدة المحلية لقرى عزب القصر، فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع "، أن الوحدة المحلية قامت بتحديد المساحة المقررة وهى 1600 متر مربع وفقا لما قام بتجهيزه من صوب زراعية للتنفيذ، مشيرا إلى أنه جرى توفير كافة التيسيرات للمشروع ولا توجد أية اجراءات تستهدف عرقلة عمله فى المشروع وجرى التنسيق مع رئاسة مركز الداخلة على تخصيص مساحة أخرى له فى منطقة مجاورة للمشروع الذى ينفذه .

أضاف حنفى أنه فى فترة توقف الرى بالمنطقة التى ينتفع منها قامت الوحدة المحلية بتيسير اجراءات توصيل المياه لمنطقة الصوب الزراعية له حتى لا يتأثر مشروعه بسبب عدوم وجود مياه للرى .

احد-الصوب-الزراعية-المتضررة
احد الصوب الزراعية المتضررة

 

ارض-عبد-الشكور-المخصصة-لصالح-المستثمر
ارض عبد الشكور المخصصة لصالح المستثمر

 

المساحة-التى-كانت-مقرر-تخصيصها-لعبد-الشكور
المساحة التى كانت مقرر تخصيصها لعبد الشكور

 

تأثر-الزراعات-بالاتربة-النتاجة-عن-اعمال-الاستصلاح
تأثر الزراعات بالاتربة النتاجة عن اعمال الاستصلاح

 

حصاد-الباذنجان
حصاد الباذنجان

 

داخل-احدى-الصوب-المتضررة
داخل احدى الصوب المتضررة

 

داخل-الصوبة-الزراعية
داخل الصوبة الزراعية

 

زوجة-عبد-الشكور-تروى-المشكلة
زوجة عبد الشكور تروى المشكلة

 

عبد-الشكور-وزوجته_1
عبد الشكور وزوجته

 

عبد-الشكور-ونجلته
عبد الشكور ونجلته

 

عبد-الشكور-يحكى-تفاصيل-مشكلته
عبد الشكور يحكى تفاصيل مشكلته

 

نجلتى-عبد-الشكور-أثناء-العمل-فى-المشروع
نجلتى عبد الشكور أثناء العمل فى المشروع

 

نظرة-ترقب-من-زوجة-عبد-الشكور-لمشروعهما
نظرة ترقب من زوجة عبد الشكور لمشروعهما

 


الوادى الجديد

مشروعات الصوب الزراعية بالداخله

قريه عزب القصر بالداخله

مشروعات صغيرة للشباب بالداخله

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