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فيديو..تعرف على مواصفات أول طائرة ركاب مدنية أسرع من الصوت..روسية عربية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:49 م
فيديو..تعرف على مواصفات أول طائرة ركاب مدنية أسرع من الصوت..روسية عربية الطائرة المدنية الأسرع من الصوت
شعبان هدية

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بعدما أكد  دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي، تصنيع الطائرة المدنية الأسرع من الصوت لرجال الأعمال "بزنس جت" لنقل المسافين، صناعة روسية عربية فما هي مواصفات الطائرة الجديدة؟

قال يوري سلوسار، رئيس إدارة صناعة الطائرات الروسية، إن أسواق الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا هي الأحوج إلى طائرات رجال الأعمال الأسرع من الصوت.

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وأضاف ، سيكون مجديًا تشغيل هذه الطائرات على الخطوط التي تربط المدن الروسية بمراكز النشاط الاقتصادي، خارج روسيا في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثلا.

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تعرف على الطائرة الجديدة المزمع تصنيعها بتعاون روسى إماراتى سعودي ، ومقرر الانتهاء منها 2027 .
 

- تتسع لـ16 إلى 19 شخصا

- تطير بسرعة 2000 إلى 3000 كيلومتر في الساعة

- إنتاج النموذج التجريبي في عام 2023 المرحلة الأولى من مشروع بزنس جت

- تتكلف 100 مليون دولاريشارك فى التصنيع لإنتاج مواد مركبة تدخل في صناعة الطائرات بدولة الإمارات

- يتوقع أن يخرج النموذج العملي من الطائرة إلى حيز الوجود في عام 2027

- لا توجد بين الطائرات المتوفرة حاليا الخاصة برجال الأعمال طائرة تفوق سرعتها سرعة الصوت.

 

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 نموذج تخيلي للطائرة 

 

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اقترح أن تصنع روسيا طائرة الركاب الأسرع من الصوت، ورأى الرئيس بوتين إمكانية ترقية الطائرة القاذفة الاستراتيجية "تو-160" إلى طائرة ركاب تستطيع التحليق بسرعة تتجاوز سرعة الصوت، إلا أن الدراسة التي أجراها المهندسون الروس أظهرت أن مشروع تطوير طائرة "تو-160" إلى طائرة مدنية لن يكون مُجديًا ولذا قررت روسيا أن تبني الطائرة المدنية الأسرع من الصوت من الصفر.

CaptureFFAF

طائرة الركاب الأولى

طائرة روسيه عربيه

طائره ركاب اسرع من الصوت

طائره

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