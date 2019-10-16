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غرفة الشركات تبدأ تدريب موظفيها على بوابة العمرة الألكترونية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:12 م
غرفة الشركات تبدأ تدريب موظفيها على بوابة العمرة الألكترونية العمرة
كتبت آمال رسلان

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بدأت غرفة شركات السياحة تدريب العاملين بالشركات على بوابة العمرة الألكترونية، المزمع انطلاقها رسميا فى 18 نوفمبر، فى حين ينطلق البث التجريبى مطلع الشهر المقبل، ويستمر تدريب العاملين حتى 21 أكتوبر الجارى، وذلك بمقر الغرفة بالقاهرة وفروعها بالمحافظات الأقصر وأسوان والأسكندرية والمنصورة والزقازيق.
 
ويتولى التدريب موظفين الشركات على التعامل مع البوابة الالكترونية الموحدة، وذلك بواقع ساعة واحدة فقط لتدريب كل مجموعة على أن يحضر الورشة التدريبية المجانية اثنان من موظفى كل شركة، ولن يسمح بتكرار اشتراك الشركة فى أى دورة أخرى خاصة بالبوابة لاتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشركات للاستفادة.
 
وقال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الالكترونية إن الأولوية فى التدريب ستكون للمشترك حامل كارنية حديث للغرفة 2019 مع خطاب ترشيح من الشركة، وذلك حتى تكون الشركة جاهزة لانجاز المهام وعدم تعطيل العمل، رغبة من الغرفة فى تنفيذ موسم عمرة قوى، تحفظ خلاله حق الشركة والمواطن معا.

غرفة شركات السياحة

بوابة العمرة المصرية

موسم العمرة

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