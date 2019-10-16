عرض شاب شرع فى قتل والديه وآخرين فى أوسيم على مستشفى الأمراض النفسية

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة في شمال الجيزة بعرض شاب على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، لتوقيع الكشف الطبي عليه، بعدما اعتدى على والديه، وشخصين أخرين بسلاح أبيض بأوسيم.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد بإصابة 4 أشخاص، نتيجة الاعتداء عليهم بسلاح أبيض.

انتقل المقدم مجدى موسى، رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال، إلى محل الواقعة، وتبين أن مهتز نفسًا، أصيب بحالة هياج، فأصاب والديه، وعاملين، تصادف مرورهما بمحيط مسكنه، بواسطة سلاح أبيض.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.