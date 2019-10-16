سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

عرض شاب شرع فى قتل والديه وآخرين فى أوسيم على مستشفى الأمراض النفسية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:58 م
عرض شاب شرع فى قتل والديه وآخرين فى أوسيم على مستشفى الأمراض النفسية محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة في شمال الجيزة بعرض شاب على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، لتوقيع الكشف الطبي عليه، بعدما اعتدى على والديه، وشخصين أخرين بسلاح أبيض بأوسيم.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد بإصابة 4 أشخاص، نتيجة الاعتداء عليهم بسلاح أبيض.

انتقل المقدم مجدى موسى، رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال، إلى محل الواقعة، وتبين أن مهتز نفسًا، أصيب بحالة هياج، فأصاب والديه، وعاملين، تصادف مرورهما بمحيط مسكنه، بواسطة سلاح أبيض.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.


مستشفى الأمراض النفسية

مريض نفسى

سلاح ابيض

قتل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة:مصل الالتهاب السحائى مجانا للطلبة وللمواطنين بـ145 جنيها وليس بـ 1350جنيها

الصحة:مصل الالتهاب السحائى مجانا للطلبة وللمواطنين بـ145 جنيها وليس بـ 1350جنيها

أحدث شائعات الجماعة الإرهابية .."انتشار الالتهاب السحائى بالمدارس".. وزارتا الصحة والتعليم تكذبان .. وتؤكدان: لا وجود لأى حالات إصابة والتطعيمات الدورية مجانية .. ومنظمة الصحة العالمية: مصر خالية من المرض

أحدث شائعات الجماعة الإرهابية .."انتشار الالتهاب السحائى بالمدارس".. وزارتا الصحة والتعليم تكذبان .. وتؤكدان: لا وجود لأى حالات إصابة والتطعيمات الدورية مجانية .. ومنظمة الصحة العالمية: مصر خالية من المرض

"التعليم" تنفى ظهور حالات التهاب سحائى بين طلاب المدارس منذ بداية الدراسة

"التعليم" تنفى ظهور حالات التهاب سحائى بين طلاب المدارس منذ بداية الدراسة

تحسن حالة "روان" ضحية التنمر بالاسكندرية

تحسن حالة "روان" ضحية التنمر بالاسكندرية

الإخوان يهاجمون مصر من تحت حذاء أردوغان.. فى كاريكاتير اليوم السابع

الإخوان يهاجمون مصر من تحت حذاء أردوغان.. فى كاريكاتير اليوم السابع

البنك الدولى: 50% من مستخدمى الإنترنت فى مصر ذكور و40% إناث فوق الـ15 عاما

البنك الدولى: 50% من مستخدمى الإنترنت فى مصر ذكور و40% إناث فوق الـ15 عاما

الصحة تكذب شائعات الإخوان الإرهابية: لا توجد إصابات بالالتهاب السحائى

الصحة تكذب شائعات الإخوان الإرهابية: لا توجد إصابات بالالتهاب السحائى

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اليوم السابع: العالم ينتفض ضد المجرم أردوغان

اليوم السابع: العالم ينتفض ضد المجرم أردوغان

أسرار فساد "تنظيم الحمدين" أمام محاكم لندن.. القضاء البريطاني يواصل النظر فى قضية باركليز.. شبح الإفلاس فى 2008 قاد البنك لقبول الأموال القطرية.. والدوحة تلقت 356 مليون دولار مقابل خدمات وهمية

أسرار فساد "تنظيم الحمدين" أمام محاكم لندن.. القضاء البريطاني يواصل النظر فى قضية باركليز.. شبح الإفلاس فى 2008 قاد البنك لقبول الأموال القطرية.. والدوحة تلقت 356 مليون دولار مقابل خدمات وهمية

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: ننظر فى فرض عقوبات إضافية على تركيا

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: ننظر فى فرض عقوبات إضافية على تركيا

موجز 6.. قبول دفعة من خريجى الجامعات الحكومية بالكلية الحربية والكلية البحرية

موجز 6.. قبول دفعة من خريجى الجامعات الحكومية بالكلية الحربية والكلية البحرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة