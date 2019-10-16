عدم انتظام الدورة الشهرية وطول مدتها يجعلك عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 33%

كتبت هند عادل

كشفت دراسة بحثية بجامعة هارفارد أن النساء اللائي لديهن دورات شهرية غير منتظمة أو طويلة قد يواجهن خطر أكبر بنسبة 33٪ من الوفاة المبكرة، وفقا لما ذكره تقرير لصحيفة "ديلى ميل " البريطانية، واكتشف الباحثون الرابط بعد دراسة الدورة الشهرية لأكثر من 90 الف امرأة على مدار عقدين.

ويُعتقد أن متلازمة تكيس المبايض (PCOS) ، والتي يمكن أن تسبب فى أن تكون الدورة الشهرية غير منتظمة ، ناجمة عن مقاومة الأنسولين وهو عامل خطر لمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

وجدت النتائج التي تم تقديمها في المؤتمر العلمي الخامس والسبعين للجمعية الأمريكية للطب التناسلي في فيلادلفيا، علاقة فقط بين الدورة الشهرية غير المنتظمة والطويلة والوفاة المبكرة ، ويتم تعريف الفترات غير النظامية بأنها الفترات التي تأتي مبكرا أو متأخرة ، دون نمط منتظم.

تستمر الدورة الشهرية المتوسطة 28 يومًا، وتقول هيئة الصحة الوطنية إن المرأة تنزف لمدة خمسة أيام في المتوسط ​​ لكن من الطبيعي أن تكون أقصر أو أطول قليلاً من ذلك.

حلل الباحثون بيانات عن 93.775 امرأة من مختلف الأعمار وكانت المشاركات قد وصفوا تاريخ دورات الحيض لديهم ، حيث يبلغون عن المدة المعتادة والانتظام.

فعلوا ذلك في سن 14 إلى 17 ، 18-22 ، و28-48. لم يكن لدى النساء تاريخ من السرطان أو مرض السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية عند التسجيل.

استأثر الباحثون بمخاطر الوفيات ذات الصلة ، بما في ذلك مؤشر كتلة الجسم والعرق أو العرق والنشاط البدني وعوامل نمط الحياة.

خلال ما متوسطه 18 عامًا من المتابعة ، تم تسجيل 1،679 حالة وفاة ، منها 828 من السرطان و 166 من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ارتبطت خصائص الدورة الشهرية غير الطبيعية ، مثل عدم انتظام وطول دورة طويلة ، إلى احتمال أكبر للوفاة.

النساء اللائي كانت دورات الحيض لديهن دائمًا غير منتظمة بين سن 18 و 22 عامًا ، كن أكثر عرضة بنسبة 34 في المائة للموت من أي سبب خلال الدراسة مقارنة بالنساء اللائي أبلغن عن دورات الحيض المنتظمة للغاية.

بين 14 و 17 ، كان لدى النساء اللائي لديهن فترات غير منتظمة احتمالات أعلى للوفاة المبكرة بنسبة 21 في المائة.

أما النساء اللائي استمر طول دوراتهن من 32 إلى 39 يومًا أو أكثر من 40 يومًا ، فقد تعرضن لخطر الموت بنسبة 23 و 28 في المائة على التوالي.

أظهر الباحثون أن دورة الطمث التي تزيد عن 32 يومًا لدى النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 28 و 48 عامًا لديهن خطر مرتفع للوفاة بسبب السرطان ومشاكل القلب والأوعية الدموية.

وأكد الباحثين يجب أن ينصح السيدات الذين يعانون من عدم انتظام الدورة الشهرية بالحفاظ على نمط حياة صحي والتنبه للتغيرات الصحية التى قد تحدث لهم.

قالت ديبورا لولور ، أستاذة علم الأوبئة في كلية بريستول الطبية ، أن هناك الكثير من الدراسات التي تبين الصلة بين الفترات غير المنتظمة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية.

النظرية هي أن الدورات غير المنتظمة أو الطويلة تعكس متلازمة المبيض المتعدد الكيسات ، أو الميل إلى ذلك ، والذي يعتقد أنه يرتبط بمقاومة الأنسولين ، أو أنها تعكس مستويات هرمون الاستروجين المنخفضة طوال العمر.