عامل يطعن زوجة شقيقه 7 طعنات حتى الموت بسبب خلافات أسرية بينهما بطما سوهاج

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج بلاغا من نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بتلقى مركز شرطة طما بلاغا من الأهالى بقيام عامل بقتل زوجة أخيه أمام منزلها عقب التعدى عليها باستخدام سلاح أبيض.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما وتبين من خلال التحريات التى قادها العميد أحمد عزيز رئيس فرع بحث الشمال والرائد أحمد عبدالرؤف رئيس مباحث المركز والنقيب أحمد رشاد معاون المباحث بالعثور على جثة بخيته . س . ف 49 سنة مسجاه على الأرض أمام منزلها بناحية قرية أم دومة دائرة مركز طما وبالمعاينة الظاهرية وجد أن الجثة بها عدد من الطعنات بلغت 7 طعنات منها 3 طعنات بالزراع و3 بالبطن وطعنه بالساق.

وبمواصلة التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجها كمال. م . إ 42 سنة عامل تم ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أعترف بارتكابه الواقعة وعلل ذلك بسبب وجود خلافات أسرية بينهما وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم فى الواقعة وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طما المركزى تحت تصرف النيابة العامة والتى بدأت التحقيق.