سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

عامل يطعن زوجة شقيقه 7 طعنات حتى الموت بسبب خلافات أسرية بينهما بطما سوهاج

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 01:32 م
عامل يطعن زوجة شقيقه 7 طعنات حتى الموت بسبب خلافات أسرية بينهما بطما سوهاج سكينة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 49 عاما مصرعها على يد شقيق زوجها عقب قيامه بطعنها عدة طعنات متفرقة بالجسم باستخدام سلاح أبيض بلغت حوالى 7 طعنات وذلك على خلفية وجود خلافات أسرية بينهما تم إلقاء القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم واعترف بارتكابه الواقعة تفصيليا.
 

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج بلاغا من نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بتلقى مركز شرطة طما بلاغا من الأهالى بقيام عامل بقتل زوجة أخيه أمام منزلها عقب التعدى عليها باستخدام سلاح أبيض.

 

وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما وتبين من خلال التحريات التى قادها العميد أحمد عزيز رئيس فرع بحث الشمال والرائد أحمد عبدالرؤف رئيس مباحث المركز والنقيب أحمد رشاد معاون المباحث بالعثور على جثة بخيته . س . ف 49 سنة مسجاه على الأرض أمام منزلها بناحية قرية أم دومة دائرة مركز طما وبالمعاينة الظاهرية وجد أن الجثة بها عدد من الطعنات بلغت 7 طعنات منها 3 طعنات بالزراع و3 بالبطن وطعنه بالساق.

 

وبمواصلة التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجها كمال. م . إ 42 سنة عامل تم ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أعترف بارتكابه الواقعة وعلل ذلك بسبب وجود خلافات أسرية بينهما وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم فى الواقعة وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طما المركزى تحت تصرف النيابة العامة والتى بدأت التحقيق.

 


سوهاج

مديرية امن سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مرتكب جريمة قتل سائق توك توك يعترف: مزقت جسده بسبب "موبيل"

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 07:00 ص

السجن المشدد 15 سنة لعاطل شرع فى قتل ترزى بعد هتك عرض شقيقته بالشرقية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:42 م

تجديد حبس عامل قتل جارته بسبب مشاجرة مع زوجها فى المعادى

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:16 م

حبس عاطل بتهمة قتل شاب بسبب مشادة كلامية بينهما فى الساحل 4 أيام

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 03:37 م

حبس طالب قتل ربة منزل لرفضها إقامة علاقة غير شرعية معه فى المنوفية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:29 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. مليون جنيه قرض من جهاز المشروعات الصغيرة يحول حياة شاب دمياطى

فيديو.. مليون جنيه قرض من جهاز المشروعات الصغيرة يحول حياة شاب دمياطى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

كاظم الساهر ردا على شائعة وفاته: متمرد أيضا أنا وحبيبتى متمردة

كاظم الساهر ردا على شائعة وفاته: متمرد أيضا أنا وحبيبتى متمردة

ارتفاع أعداد التوابيت المكتشفة بخبيئة العساسيف الأثرية بالأقصر لـ29 تابوتا

ارتفاع أعداد التوابيت المكتشفة بخبيئة العساسيف الأثرية بالأقصر لـ29 تابوتا

توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق

توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة