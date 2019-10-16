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ضبط 22 طنا أسمدة زراعية منتهية الصلاحية في الإسكندرية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 01:56 م
ضبط 22 طنا أسمدة زراعية منتهية الصلاحية في الإسكندرية أسمدة زراعية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تمكنت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من ضبط، 22 طنا أسمدة زراعية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام داخل شركة لتجارة الأسمدة الزراعية بمنطقة العامرية.
 
وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد قيام مالك شركة لتجارة الأسمدة الزراعية، دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة أول العامرية بحيازة كميات كبيرة من الأسمدة غير الصالحة للاستخدام الزراعي.
 
واستهدفت حملة أمنية الشركة المشار إليها، وعثر على 22 طن و750 كيلو جرام أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، تمهيدا لبيعها وتحقيق أرباحا غير شروعة. 
 
تحرر محضر بقسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 

الاسكندريه

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اسمده زراعية

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