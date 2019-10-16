ضبط عاطل هارب من أحكام بغرامات 3 مليون جنيه بالمرج

كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى القبض على عاطل هارب من أحكام قضائية بغرامات 3 ملايين جنيه فى المرج، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من ضباط، مباحث قسم شرطة المرج بضبط "1 .ب"، 53 عاطل، ومقيم شارع الشيخ منصور، دائرة المرج، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 12942/2634 لسنة 2018، والمقضي فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت ثلاثة مليون وثلاثمائة أربعة وثمانون وعشرة جنيهاً.

وبمواجهة المتهم اعترف بالحكم الصادر ضده، وتم عرض المتهم على النيابة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.