ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 35 ألف دولار أمريكى إلى اسطنبول

كتبت رحاب نبيل

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي ، اليوم الأربعاء ، من ضبط راكب حاول تهريب 35 ألف دولار أمريكي ، إلي أسطنبول ، مخالفا بذلك قانون انتقال النقد الأجنبي بصحبة الراكب والذي يسمح باصطحاب 10 آلاف دولار فقط أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

صرحت مصادر أمنية بالمطار ، أنه أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة علي ركاب طائرة الخطوط التركية المتجهة إلى إسطنبول ، اشتبه رجال الأمن في راكب ، وبتفتيش حقائبه عثر علي 10 آلاف دولار أمريكى ، كما عثر علي 25 ألف دولار أمريكى كان يخفيهم داخل قطعة غيار حديدية ، بإجمالى 35 ألف دولار أمريكى مخالفا بذالك قانون النقد المصرى .

وأمر اللواء حسين منيع مساعد وزير الداخلية لأمن المطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.