سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 35 ألف دولار أمريكى إلى اسطنبول

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 01:40 م
ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 35 ألف دولار أمريكى إلى اسطنبول المضبوطات
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
 
تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي ، اليوم الأربعاء ، من ضبط راكب حاول تهريب 35 ألف دولار أمريكي  ، إلي أسطنبول ، مخالفا بذلك قانون انتقال النقد الأجنبي بصحبة الراكب والذي يسمح باصطحاب 10 آلاف دولار فقط أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
 
صرحت مصادر أمنية بالمطار ، أنه أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة علي ركاب طائرة الخطوط التركية المتجهة إلى إسطنبول ، اشتبه رجال الأمن في راكب ، وبتفتيش حقائبه عثر علي  10 آلاف دولار أمريكى ، كما عثر علي 25 ألف دولار أمريكى كان يخفيهم داخل قطعة غيار حديدية ، بإجمالى 35 ألف دولار أمريكى مخالفا بذالك قانون النقد المصرى .
 
وأمر اللواء حسين منيع مساعد وزير الداخلية لأمن المطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

تهريب

دولار أمريكى

مطار القاهرة

جمارك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

كاظم الساهر ردا على شائعة وفاته: متمرد أيضا أنا وحبيبتى متمردة

كاظم الساهر ردا على شائعة وفاته: متمرد أيضا أنا وحبيبتى متمردة

ارتفاع أعداد التوابيت المكتشفة بخبيئة العساسيف الأثرية بالأقصر لـ29 تابوتا

ارتفاع أعداد التوابيت المكتشفة بخبيئة العساسيف الأثرية بالأقصر لـ29 تابوتا

توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق

توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق

ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة