صور.. نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة لفحص الطلاب بالخارجة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أجرت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد عدة زيارات تفقدية بقطاع الصحة بالمحافظة برفقة الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وعدد من قيادات الجهاز التنفيذى بالمحافظة .

بدأت مجدى الزيارة بتفقد فرق العمل بمبادرة 100 مليون صحة لطلاب الصف الأول الإعدادى بمدرسة القلعة وتفقدت العمل بمستشفى الصدر بالخارجة حيث تابعت العمل بأقسام المستشفى وقامت بزيارة لبعض المرضى واطمأنت منهم على مستوى تقديم الخدمة بالمستشفى .

كما تفقدت مجدى عيادة حى الصفا وأفادت انه تم الاتفاق على توفير وحدتين سكنيتين بحى 25 يناير لتجهيزها لنقل الخدمة الصحية بها لخدمة أهالى المنطقة لبعدها عن أماكن تقديم الخدمة الصحية .

وأشادت مجدى بمستوى الخدمات التى تقدمها الوحدات الصحية للمواطنين ووجهت بضرورة توفير كافة سبل الرعاية للمرضى ومنتفعى الخدمات الصحية بالخارجة.

وفى سياق آخر ترأس الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، لقاءا موسعا ومديرى الإدارات النوعية بديوان عام المديرية ومديرى المراحل التعليمية المختلفة وبحضور وكيل المديرية .

وخلال اللقاء إستعرض وكيل التعليم بالمحافظة خطة العمل عن الفترة الماضية للوقوف على ماتم من الأعمال وكذا الإبجابيات والسلبيات التى شهدتها المنظومة .

وأشار التداوى إلى ضرورة الانضباط الإدارى داخل المديرية وتفعيل خدمة الشباك الواحد والتعامل مع المواطنين وأولياء الأمور لبحث شكواهم والحل الفورى لها .

وأكد وكيل التعليم أن هناك خطة متبعة للإسراع إلى التحول الرقمى (منظومة إلكترونية متكاملة) خاصة أن النظام الورقى يستهلك الوقت والجهد لإنجاز العمل وذلك ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 .



أثناء الجولات التفقدية



اثناء الكسف على طلاب المدارس



تفقد مستشفى الصدر



جانب من الجولة التفقدية للوحدات



متابعة العمل بالوحدات الصحية



متابعة مبادرة 100 مليون صحة للطلاب



نائب المحافظ تتفقد المبادرة