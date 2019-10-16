صور.. محافظ قنا يشهد افتتاح إعادة إعمار 60 منزلا من القرى الفقيرة بمركز قوص

قنا - وائل محمد

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا افتتاح تطوير واعادة إعمار عدد من المنازل بقريتى العليقات وحجازه بمركز قوص والتى قام بها صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان وذلك بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وعبد الهادى عبد الوهاب مدير جمعية الأورمان بقنا، والمهندس مجاهد سليم منسق صندوق تحيا مصر بقنا.

وقدم الهجان خلال كلمته التهنئة للأهالى بمناسبة الانتهاء من إعادة تطوير ورفع كفاءة 60 منزلا بقريتى العليقات وحجازة، وأضاف أنه خلال الخمس سنوات الماضية تم تطوير وإعادة تأهيل حوالى 3 آلاف منزل بقرى المحافظة بتكلفة حوالى 128 مليون جنيه، لافتا إلى أن الدولة بكافة أجهزتها تضع المواطن البسيط وتوفير احتياجاته على قمة أولوياتها مؤكدا على أهمية المشاركة المجتمعية والقطاع الخاص باعتبارهما شريك أساسى ومحورى للدولة فى تحقيق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطن خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا.

وأكد الهجان أن المبادرة تعتبر نموذجًا يحتذى به فى التعاون المشترك بين مؤسسات المجتمع المدنى، والحكومة لدعم برامج التنمية بالمجتمع، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار المسؤولية الاجتماعية لتلك المؤسسات، مثنيا على الجهود التى بذلها صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان الخيرية فى سبيل إعادة أعمار القرى الاكثر احتياجًا.

ومن جانبه اشار مدير جمعية الأورمان الى ان اعمال تطوير 60 منزل بالقريتين يأتى فى إطار اعمال التطوير الخاصة بـ 42 قرية كمرحلة اولى ضمن بروتوكول التعاون الثالث الذى يستهدف رفع كفاءة عدد " 2885" منزل موزعه على عدد 100قرية من القرى الأكثر احتياجًا بتكلفة إجمالية تصل الى 125 مليون جنيه مضيفا ان اعمال التطوير بقريتى العليقات وحجازة شملت تأهيل مبنى المنزل وعمل اسقف وتبليط ارضيات وكهرباء وصرف صحى داخلى بتكلفة اجمالية وصلت الى 3 مليون جنيه مشيرا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير فى اختيار المنازل التى تم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين والأرامل والسيدات المعيلات.



محافظ قنا يشهد افتتاح إعادة إعمار 60 منزلا من القرى الفقيرة بمركز قوص



محافظ قنا يشهد افتتاح إعادة إعمار 60 منزلا من القرى الفقيرة بمركز قوص