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صور.. محافظ الدقهلية يفتتح 4 مدارس وتوسعات بمركز السنبلاوين

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:01 م
صور.. محافظ الدقهلية يفتتح 4 مدارس وتوسعات بمركز السنبلاوين محافظ الدقهلية يفتتح 4 مدارس وتوسعات بمركز السنبلاوين
الدقهلية شريف الديب

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افتتح الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم 4 مدارس جديدة وتوسعات بمركز السنبلاوين، وكان في استقباله المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم،والمهندس إبراهيم ابو عرب مدير عام منطقة الدقهلية للابنية التعليمية، والمحاسب السيد صبح رئيس مركز ومدينة السنبلاوين

 

وبدأ محافظ الدقهلية زيارته بافتتاح مدرسة الاورمان للتعليم الأساسي والتي تتكون من جناحين أ،ب وتضم 22 فصل بتكلفة 11.6 مليون جنيه، وأشاد بجودة العمل والتشطيبات.

 

وافتتح محافظ الدقهلية مدرسة طنبول الثانوية بعد التوسعات والتي تضم 14 فصل بتكلفة 6.6 مليون جنيه ،وطلب من رئيس هيئة الأبنية دراسة تطوير مبنى المدرسة القديم الثانوية المشتركة بكفر طنبول

 

وافتتح شاروبيم مدرسة برهمتوش الابتدائية بعد التوسعات بتكلفة 4.7 مليون جنيه وتضم 12 فصلا دراسيا ،وطلب من مدير المدرسة إعادة ترتيب مقاعد جلوس التلاميذ وتركيب مراوح في الفصول،وتفقد عددا من الفصول والمعامل وقاعات التحضير ودورات المياه.

 

واختتم محافظ الدقهلية زيارته بافتتاح مدرسة عبد الباعث النجار الابتدائية بطماي الزهايرة بعد التطوير والصيانة وتضم 200 مقعد وقاعة كمبيوتر بها 25 جهاز، وكان في استقباله الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة وعبد الخالق عبد العظيم مدير فرع جمعية الاورمان بالدقهلية

 

وأكد محافظ الدقهلية على أن افتتاح هذه المدارس يأتي في إطار خطة الدولة في النهوض بالمنظومة التعليمية وتقليل كثافة الفصول حرصا على صالح ابنائنا الطلاب، ووجه الشكر لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية ورجال الخير على المشاركة المجتمعية.

 

 

محافظ الدقهلية يفتتح 4 مدارس وتوسعات بمركز السنبلاوين (3)
محافظ الدقهلية يفتتح 4 مدارس وتوسعات بمركز السنبلاوين 

 

محافظ الدقهلية يفتتح 4 مدارس وتوسعات بمركز السنبلاوين (4)
محافظ الدقهلية يفتتح 4 مدارس وتوسعات بمركز السنبلاوين 

 

محافظ الدقهلية يفتتح 4 مدارس وتوسعات بمركز السنبلاوين (5)
محافظ الدقهلية يفتتح 4 مدارس وتوسعات بمركز السنبلاوين 

 

محافظ الدقهلية يفتتح 4 مدارس وتوسعات بمركز السنبلاوين (6)
محافظ الدقهلية يفتتح 4 مدارس وتوسعات بمركز السنبلاوين 

 

محافظ الدقهلية يفتتح 4 مدارس وتوسعات بمركز السنبلاوين (1)
محافظ الدقهلية يفتتح 4 مدارس وتوسعات بمركز السنبلاوين 

 

محافظ الدقهلية يفتتح 4 مدارس وتوسعات بمركز السنبلاوين (2)
محافظ الدقهلية يفتتح 4 مدارس وتوسعات بمركز السنبلاوين 

الدقهلية

مركز السنبلاوين

تعليم الدقهلية

مدارس السنبلاوين

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