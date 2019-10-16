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صور.. محافظ أسيوط يكرم الفائزين فى مسابقة تصميم نصب تذكارى للشهداء

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:37 م
صور.. محافظ أسيوط يكرم الفائزين فى مسابقة تصميم نصب تذكارى للشهداء احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكارى للشهداء
أسيوط – ضحا صالح

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أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، عن الفائزين فى مسابقة تصميم النصب التذكارى لشهداء المحافظة من رجال القوات المسلحة والشرطة وأبناء المحافظة والذى سيتم إنشاؤه بميدان قناطر أسيوط الجديدة ليكون تخليدًا لذكرى وتضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة ويحمل أسماء الشهداء السابقين واللاحقين من أبناء المحافظة ويكون مزارًا عامًا للأهالى فى سابقة هى الأولى فى تاريخ المحافظة.

 

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى أقيمت بديوان عام المحافظة بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والدكتورة هبة الله يوسف مدير تخطيط المشروعات بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف وأعضاء مجلس النواب وأعضاء لجنة التحكيم فى المسابقة من عمداء الكليات بجامعة أسيوط.

 

وأشاد محافظ أسيوط – خلال كلمته – بالأعمال المشاركة فى المسابقة مثمنًا دور لجنة التحكيم والمشرفين على المسابقة لإختيار الأعمال الفائزة والخروج بتصميم فى صورة جمالية وحضارية مشرفة تكريمًا وتخليدًا لأرواح من ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداء للوطن وتقديرًا لبطولات القوات المسلحة والشرطة فى محاربة الإرهاب الغاشم مؤكدًا أن العمل الفائز سيتم إنشاؤه بميدان قناطر أسيوط الجديدة على غرار النصب التذكارى للجندى المجهول وذلك تخليدًا للشهداء الذين فقدوا أرواحهم فى سبيل الوطن وأداء الواجب من أبناء المحافظة وإحياء لذكراهم بيننا وترسيخًا لروح الانتماء للوطن وقدوة ونبراسًا يقتدى به الشباب وعرفانًا ووفاءً للشهداء.

 

وقالت الدكتورة مها غانم رئيس اللجنة المشرفة إنه تم تشكيل اللجنة بناء على قرار الوزير المحافظ رقم 1429 لسنة 2019 وكتاب رئيس جامعة أسيوط بتشكيل لجنة مشكلة من الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة والمهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والدكتور نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة والدكتور محمد ثابت بدارى عميد كلية الفنون الجميلة والدكتور وجدى رفعت نخلة عميد كلية التربية النوعية واستعانت اللجنة بالدكتور محمد حلمى الحفناوى وكيل كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط مشيرة إلى أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات تم خلالها دراسة المقترحات الخاصة بإنشاء نصب تذكارى وتم اقتراح عمل مسابقة عامة ووضع الشروط الخاصة بها واقتراح الجوائز للفائزين وتم اعتماد كراسة الشروط الخاصة بالمسابقة والإعلان عنها وتم اختيار الأعمال الفائزة المقدمة بمشاركة مديرية أمن أسيوط.

 

وتفقد المحافظ ومرافقوه عرض الأعمال المشاركة فى المسابقة مع شرح لتلك الأعمال من المتسابقين والمشرفين على المسابقة ثم تم الاعلان عن الأعمال الفائزة حيث تم حجب الجائزة الأولى ومنح المشروع المقدم من الدكتور ايهاب عبد الله يوسف والدكتور محمد عثمان الجائزة الثانية بقيمة 30 ألف جنيه وحجب الجائزة الثالثة ومنح شهادة تقدير لباقى المشاركين فى المسابقة وتم قبول الفكرة والعمل التشكيلى المقدم الحائز على الجائزة الثانية مع إضافة بعض التعديلات لزيادة ايضاح الفكرة ولتتناسب مع موقع المشروع وطبيعته وطريقة التنفيذ.

 

وفى نهاية الاحتفال قام المحافظ بتسليم الجوائز للفائزين كما تم تكريم اللجنة المشرفة على المسابقة ومنحهم شهادات التقدير.

 

 

احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة (1)
احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة 

 

احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة (2)
احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة 

 

احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة (3)
احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة 

 

احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة (4)
احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة 

 

احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة (5)
احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة 

 

احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة (6)
احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة 

 

احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة (7)
احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة 

 

احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة (8)
احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة 

 

احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة (9)
احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة 

 

احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة (10)
احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة (

 

احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة (11)
احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة 

 

احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة (12)
احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة 

 

احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة (13)
احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة 

 

احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة (14)
احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة 

 

احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة (15)
احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة

 

احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة (16)
احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة 

 

احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة (17)
احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة 

 

احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة (18)
احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة (

 

احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة (20)
احتفال الاعلان عن العمل الفائز في مسابقة تصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة 

 


نصب تذكاري للشهداء

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