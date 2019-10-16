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صور.. رئيس النيابة الإدارية ومحافظ القليوبية يفتتحان مقر النيابة الإدارية بالعبور

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:16 م
صور.. رئيس النيابة الإدارية ومحافظ القليوبية يفتتحان مقر النيابة الإدارية بالعبور رئيس النيابة الإدارية ومحافظ القليوبية يفتتحان مقر النيابة بمدينة العبور
كتب: محمد أبو ضيف

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قام صباح اليوم الأربعاء المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بصحبة الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية والمهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور، بافتتاح مقر النيابة الإدارية بمدينة العبور.
 
 
صدر قرار نشائها من المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل رقم 6132 / 2019، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي.
 
وذلك في حضور عدد من السادة المستشارين من قيادات النيابة الإدارية، ولفيف من قيادات محافظة القاهرة.
 
 
جدير بالذكر أن نيابة العبور قد بدأ العمل بها في مستهل العام القضائي الجديد في 1 / 10 / 2019 لتختص بالعاملين بكافة القطاعات الكائنة بمدينة العبور ومركز ومدينة الخانكة والقرى التابعة لها.
 
افتتاح مقر النيابة الإدارية فى مدينة العبور (1)
افتتاح مقر النيابة الإدارية فى مدينة العبور (1)

افتتاح مقر النيابة الإدارية فى مدينة العبور (2)
افتتاح مقر النيابة الإدارية فى مدينة العبور (2)

افتتاح مقر النيابة الإدارية فى مدينة العبور (3)
افتتاح مقر النيابة الإدارية فى مدينة العبور (3)

افتتاح مقر النيابة الإدارية فى مدينة العبور (4)
افتتاح مقر النيابة الإدارية فى مدينة العبور (4)

افتتاح مقر النيابة الإدارية فى مدينة العبور (5)
افتتاح مقر النيابة الإدارية فى مدينة العبور (5)

افتتاح مقر النيابة الإدارية فى مدينة العبور (6)
افتتاح مقر النيابة الإدارية فى مدينة العبور (6)

افتتاح مقر النيابة الإدارية فى مدينة العبور (7)
افتتاح مقر النيابة الإدارية فى مدينة العبور (7)

افتتاح مقر النيابة الإدارية فى مدينة العبور (8)
افتتاح مقر النيابة الإدارية فى مدينة العبور (8)

افتتاح مقر النيابة الإدارية فى مدينة العبور (9)
افتتاح مقر النيابة الإدارية فى مدينة العبور (9)

افتتاح مقر النيابة الإدارية فى مدينة العبور (10)
افتتاح مقر النيابة الإدارية فى مدينة العبور (10)

 


النيابة الإدارية

مدينة العبور

العبور

القاهرة

مبنى النيابة الإدارية

افتتاح مبنى النيابة الإدارية بالعبور

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