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صور.. حملة لتجميل وتهذيب أشجار المدخل الرئيسى لطريق مصر أسوان الزراعى بالأقصر

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:05 م
صور.. حملة لتجميل وتهذيب أشجار المدخل الرئيسى لطريق مصر أسوان الزراعى بالأقصر حملة تهذيب الأشجار بطريق مصر أسوان الزراعى
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمالى محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، حملات تجميل وتهذيب الأشجار للمدخل الرئيسى لطريق مصر أسوان الزراعى، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الإهتمام بنظافة وتجميل الطرق الرئيسية والجانبية على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وقال عبد المحسن ربيع رئيس مدينة الزينية – فى بيان صحفى – أنه قام رجال المجلس بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية المدامود بحرى فى نطاق الوحدة، بمتابعة أعمال قص النجيلة وتهذيب أشجار الزينة وتقليم النخيل بالمدخل الرئيسى على طريق مصر أسوان، وذلك تحت إشراف يوسف أحمد جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، ويوسف أحمد رئيس قرية المدامود بحرى، ومسئولى الحدائق بالمركز وبجهود رجال قسم الحدائق.

وأضاف رئيس مدينة الزينية، أن الغطاء النباتى يلعب دوراً مهماً فى التوازن البيئى الطبيعى، لذلك تعمد كافة الأجهزة التنفيذية للإهتمام بالأشجار فى كافة الطرق بالقرى والمدن خاصة وأنها تضفى طابعاً جمالياً على الطرق، مؤكداً على أنه يتم تنفيذ أعمال تهذيب وقص للأشجار والإهتمام بها بشكل دورى، وخاصة مع تغيير الفصول على مدار السنة.

وكانت قد قامت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة، أمس الثلاثاء، برفع 7 طن من القمامة والتراكمات والمخلفات من الطرق على مستوى القرية، وذلك بقيادة أشرف بدران رئيس القرية ومسؤول النظافة بالقرية، وذلك بتوجيهات رئيس مركز ومدينة الزينية عبد المحسن ربيع، بضرورة الإهتمام والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة، والإهتمام بالمظهر الجمالى والحضارى لكافة قرى مركز ومدينة الزينية ورفع التراكمات والمخلفات من الطرق، حيث قال رئيس المدينة إن قطاع النظافة والتجميل بذل جهوداً غير عادية فى تنظيف وكنس الشوارع، ورفع القمامة والمخلفات منها، مؤكداً مواصلة عمال النظافة أعمال إزالة المخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية.

 

مدينة الزينية تقود حملة لتجميل وتهذيب أشجار المدخل الرئيس لطريق مصر أسوان الزراعي (1)

حملة لتجميل وتهذيب أشجار المدخل الرئيس لطريق مصر أسوان الزراعي

مدينة الزينية تقود حملة لتجميل وتهذيب أشجار المدخل الرئيس لطريق مصر أسوان الزراعي (2)

جانب من حملات النظافة والتجميل بطريق مصر اسوان الزراعى بالاقصر

مدينة الزينية تقود حملة لتجميل وتهذيب أشجار المدخل الرئيس لطريق مصر أسوان الزراعي (3)

رجال مدينة الزينية خلال أعمال تهذيب وتجميل الطريق السريع

 

 


الاقصر

حملات نظافة بالاقصر

تجميل مدخل طريق مصر اسوان الزراعي

مدينة الزينية

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