سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. حملات توعية لـ"القومى للمرأة" بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:16 م
صور.. حملات توعية لـ"القومى للمرأة" بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات حملات توعية لـالقومى للمرأة بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات
المحافظات – أحمد مرعى - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، من فعاليات المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب التى يطلقها المجلس القومى للمرأة بجميع محافظات الجمهورية، وتحمل شعار "بلدى أمانة" لتوعية السيدات بمختلف مدن وقرى الأقصر بخطورة الشائعات المغرضة التى تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.

 

ومن جانبها قالت سعاد سعد مقررة فرع المجلس بالأقصر، أنه تم استهداف بالحملة 5 آلاف سيدة ورجل، وذلك للتوعية بكيفية المساهمة فى كافة المجهودات التى تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص، وكذلك القطاع الأهلى لبناء وطن مستقر ومزدهر، بجانب العمل على توعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة التى تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.

 

وأضافت مقررة فرع المجلس بالأقصر – فى بيان صحفى – أنه نجحت الحملة فى الوصول إلى 5000 من الفتيات والسيدات والرجال، وذلك فى قرى المحافظة والتى تشمل فى مركز ومدينة الطود ما يلي:- (قرية نجع الوحدة - قرية منشية النوبة - قرية العديسات بحرى - قرية العديسات قبلى - قرية الفتاتيح)، وفى مركز ومدينة البياضية تشمل ما يلي:- (قرية الحبيل - قرية رواج - قرية الزروب والعسلية - قرية الحضيرات - قرية الرضوان).

 

وتم خلال الحملات الإستعانة بشكل كبير بالرائدات الريفيات وأعضاء الفرع ومحامى مكتب الشكاوى، وعلى هامش الحملة تم عقد لقاء لعدد من السيدات والرجال بالوحده الصحية بقرية منشية النوبة، ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الثانية تستهدف توصيل رسائل الحملة إلى عدد أكبر من الفتيات والسيدات والرجال بجميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية.

 

 وفى الشرقية ، اختتم المجلس القومى للمرأة، اليوم، فعاليات المرحلة الثانية، من حملة طرق الأبواب ، التى أطلقها المجلس القومى للمرأة بجميع محافظات الجمهورية، بإشراف الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة ، وتحمل شعار "بلدى أمانه" على مدار أربعة أيام متالية بدأت من 13 أكتوبر.

 

وقالت الدكتورة " عايدة عطية" مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، ومدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالشرقية،  إن هدف الحملة هو توعية الفتيات والسيدات والرجال بكيفية المساهمة فى كافة المجهودات التى تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلى لبناء وطن مستقر ومزدهر ، فضلا عن توعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة التى تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.

 

وتابعت " مقررة فرع الشرقية" : أن نجحت الحملة فى اليوم الختامى بالوصول إلى (263022) من الفتيات و السيدات والرجال بقرى ومراكز بالمحافظة ، واستعانت فى ذلك بالرائدات الريفيات وأعضاء الفرع و محامى مكتب الشكاوى .

 

وأوضحت: أنه تم تنفيذ عدد (22) قافلة طبية وكان اجمالى المستهدفين من القواقل (6100) سيدة وذلك على هامش الحملة فى القرى التى جابها أعضاء الفرع والرائدات..

 

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية تستهدف توصيل رسائل الحملة إلى عدد أكبر من الفتيات والسيدات والرجال بجميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية، وتمكنت الحملة من الوصول إلى 107 قرية بمحافظة الشرقية، وقد لقيت الحملة إستحسان السيدات بالقرى والنجوع فى الوصول إليهم والحديث معهم وتبين وعيهم بالمخاطر التى تتعرض لها البلاد وحرصهم على دعم دولتهم والجيش المصرى بكل قوة.

 

حملات توعية لـالقومى للمرأة بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات (1)
حملات توعية لـالقومى للمرأة بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات 

 

حملات توعية لـالقومى للمرأة بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات (2)
حملات توعية لـالقومى للمرأة بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات 

 

حملات توعية لـالقومى للمرأة بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات (3)
حملات توعية لـالقومى للمرأة بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات 

 

حملات توعية لـالقومى للمرأة بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات (4)
حملات توعية لـالقومى للمرأة بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات 

 

حملات توعية لـالقومى للمرأة بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات (5)
حملات توعية لـالقومى للمرأة بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات 

 

حملات توعية لـالقومى للمرأة بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات (6)
حملات توعية لـالقومى للمرأة بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات 

 

حملات توعية لـالقومى للمرأة بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات (7)
حملات توعية لـالقومى للمرأة بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات 

 

حملات توعية لـالقومى للمرأة بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات (8)
حملات توعية لـالقومى للمرأة بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات 

 

حملات توعية لـالقومى للمرأة بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات (9)
حملات توعية لـالقومى للمرأة بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات 

 

حملات توعية لـالقومى للمرأة بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات (10)
حملات توعية لـالقومى للمرأة بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات 

 

حملات توعية لـالقومى للمرأة بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات (11)
حملات توعية لـالقومى للمرأة بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات (

 

حملات توعية لـالقومى للمرأة بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات (12)
حملات توعية لـالقومى للمرأة بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات 

 

حملات توعية لـالقومى للمرأة بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات (13)
حملات توعية لـالقومى للمرأة بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات

 

حملات توعية لـالقومى للمرأة بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات (14)
حملات توعية لـالقومى للمرأة بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات 

 

حملات توعية لـالقومى للمرأة بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات (15)
حملات توعية لـالقومى للمرأة بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات 

 

حملات توعية لـالقومى للمرأة بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات (16)
حملات توعية لـالقومى للمرأة بالأقصر والشرقية لتوعية السيدات بخطورة الشائعات 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

المجلس القومى للمراة

حملة بلدى امانة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل تعمد نجل ميسى توجيه رسالة إلى رونالدو بعد حصول والده على الحذاء الذهبى؟

هل تعمد نجل ميسى توجيه رسالة إلى رونالدو بعد حصول والده على الحذاء الذهبى؟

أفضل 10 وجهات سياحية نموا فى العالم.. مصر فى المرتبة الرابعة

أفضل 10 وجهات سياحية نموا فى العالم.. مصر فى المرتبة الرابعة

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

ناصر الخليفى.. رياضى بدرجة فاسد.. أسئلة القضاء الفرنسى تجبره على الصمت.. مالك باريس سان جيرمان يكرر "استخدم حقى فى الصمت" أكثر من 27 مرة على خلفية وقائع فساد عن بطولة ألعاب القوى.. ووقائع الرشاوى عرض مستمر

ناصر الخليفى.. رياضى بدرجة فاسد.. أسئلة القضاء الفرنسى تجبره على الصمت.. مالك باريس سان جيرمان يكرر "استخدم حقى فى الصمت" أكثر من 27 مرة على خلفية وقائع فساد عن بطولة ألعاب القوى.. ووقائع الرشاوى عرض مستمر

النيابة تكشف سبب انفجار سيارة ومصرع ثلاث طلاب بالتجمع

النيابة تكشف سبب انفجار سيارة ومصرع ثلاث طلاب بالتجمع

فيديو.. مليون جنيه قرض من جهاز المشروعات الصغيرة يحول حياة شاب دمياطى

فيديو.. مليون جنيه قرض من جهاز المشروعات الصغيرة يحول حياة شاب دمياطى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة