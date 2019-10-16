صور.. تقديم أشهر أغانى الأطفال على مسرح دار أوبرا دمنهور

البحيرة- ناصر جودة

نظمت اليوم دار الأوبرا المصرية، حفلا صباحيا للأطفال على مسرح أوبرا دمنهور .

وأحيا الحفل كورال أطفال أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار .

وقدمت الفرقة باقة من أغانى الأطفال المتنوعة منها "إحنا اخوات كلنا، حادى بادى، احنا الثلاثة، معانا ريال، بانتومايم، مشربتش من نيلها، بين شطين و ميه وتضمن الفاصل الثانى " أوبريت العقلاء " كلمات أبو السعود الأبياري، وألحان عزت الجاهلي.

يذكر أن تأسيس كورال أطفال أوبرا الإسكندرية جاء على غرار كورال أطفال الأوبرا الذى شهد ميلاد مجموعة من نجوم الطرب العربى الأصيل.

وساهم كورال اطفال الاوبرا فى تخريج جيل جديد من الفنانين الموهوبين القادرين على تقديم جميع أشكال الغناء العربى الأصيل الذى يهدف إلى تحقيق عدة أهداف تربوية واجتماعية وقومية منها الحفاظ على الهوية الفنية المصرية.



تقديم أشهر أغانى الأطفال على مسرح دار أوبرا دمنهور



تقديم أشهر أغانى الأطفال على مسرح دار أوبرا دمنهور



تقديم أشهر أغانى الأطفال على مسرح دار أوبرا دمنهور



تقديم أشهر أغانى الأطفال على مسرح دار أوبرا دمنهور



تقديم أشهر أغانى الأطفال على مسرح دار أوبرا دمنهور



تقديم أشهر أغانى الأطفال على مسرح دار أوبرا دمنهور