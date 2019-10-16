صحيفة سبق: مصرع أكثر من 30 معتمرا فى احتراق أتوبيس بطريق الهجرة فى السعودية

كتب محمد تهامى زكى

لقى أكثر من 30 معتمرًا من جنسيات مختلفة، مصرعهم، وأُصيب 5 آخرون بإصابات متفرقة، فى حادث احتراق أتوبيس ينقل المعتمرين بالكيلو 170 بطريق الهجرة.

ووفقا لصحيفة سبق السعودية، كشفت مصادر أن الحادث وقع بين مركبة وحافلة، تقل معتمرين من جنسيات مختلفة، فاشتعلت النيران فى الحافلة، لتسفر عن وفاة أكثر من 30 شخصًا، وإصابة 5 آخرين، تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر والصحة إلى مستشفى الحمنة.





وأضافت الصحيفة، أن الجهات المعنية باشرت الحادثة، واستقبلت مستشفى الحمنة ومستشفى وادى الفرع المصابين بقيادة مدير التجمع الصحى بالمحافظة مرزوق بن ضيف الله الشلاحى، كما باشرت فِرق المرور ودوريات أمن الطرق الحادثة.