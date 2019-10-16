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صحة الدقهلية: لا توجد حالات إصابة بالالتهاب السحائى ومتابعة يومية على المدارس

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:10 م
صحة الدقهلية: لا توجد حالات إصابة بالالتهاب السحائى ومتابعة يومية على المدارس الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه لم تظهر أى حالات إصابة بالالتهاب السحائى داخل محافظة الدقهلية، وأنه يجرى متابعة يجميع المدارس يوميا، والتنببه على الطلاب بالتوجه فورا إلى الوحدة الصحية فى حالة وجود ارتفاع دراجات الحرارة.

و طالب مكى من جميع الطلاب وخاصة فى الصفوف الأولى بجميع المراحل التعليمية، بالالتزام بالحضور بالمدارس لتلقى التطعيمات الخاصة بوزارة الصحة، كونها من أفضل التطعيمات الموجودة، وحفظها بطريقة سليمة مما يجعل مفعولها أفضل من التطعيمات التى تصرف بالعيادات الخارجية.

كما حذر وكيل وزارة صحة الدقهلية، من تهاون أولياء الأمور من ظهور علامات ارتفاع دراجات الحرارة للأطفال واكتفائهم بتلقى أدوية خافضز للحرارة من قبل الصيادلة وطلب منهم التوجه للمستشفيات الحكومية كونها بها أفضل معامل تحليل، للتعرف على المرض مبكرا لإمكانية علاجه على الفور.

وعلى الجانب الآخر، أكد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه لم تظهر حالة إصابة واحدة بالمرض داخل المدارس، ولا يوجد حالات غياب جماعية للطلاب، ولكنها فى معدلاتها الطبيعية، وأشار إلى هناك إرشادات عامة بجميع المدارس للتعامل مع مثل هذة الحالات ونوفر الخدمات الصحية داخل كل مدرسة.


الدقهلية

صحة الدقهلية

تعليم الدقهلية

مرض الالتهاب السحائى

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