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صباح الأحمد يعزى عون والحريرى فى وفاة مواطن جراء حرائق لبنان

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 06:03 م
صباح الأحمد يعزى عون والحريرى فى وفاة مواطن جراء حرائق لبنان أمير الكويت
كتب أحمد علوى

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أرسل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ببرقيتى تعزية إلى الرئيس اللبنانى ميشال عون وإلى سعد الحريرى رئيس مجلس الوزراء، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أحد المواطنين جراء الحرائق التى اجتاحت مناطق عدة وبسقوط عدد من المصابين وما خلفته من تدمير للمرافق العامة والممتلكات راجيا سموه لضحية هذه الحرائق الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء، وأن يتمكن المسؤولون فى البلد الشقيق من تجاوز آثار هذه الكارثة.

وعاد صباح اليوم الأربعاء، الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الكويت صباح اليوم، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية.

 

 


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