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شرطة التموين تضبط 8 الآف عبوة "صلصة" فاسدة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:31 م
شرطة التموين تضبط 8 الآف عبوة "صلصة" فاسدة صلصة منتهية الصلاحية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

 

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1024) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط مالك مخزن لتجارة الأسماك المملحة "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة إدكو (بمحافظة البحيرة) لحيازته (2,200 طن أسماك مملحة) بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، ( 2 طن "ملح سياحات") مخصص للأغراض الصناعية، ومحظور استخدامه فى إنتاج السلع الغذائية وغير صالح للاستهلاك الآدمى، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

 

وأثمرت الجهود عن ضبط مسئول مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة أبو حمص (بمحافظة البحيرة) لحيازته (8100 عبوة سلع غذائية "صلصلة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .

 

وتمكنت الحملات من ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة زفتى ( بمحافظة الغربية ) لحيازته ( 3 طن "ملح طعام") معبأة داخل شكائر بدون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "متحجر" طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

 

وأسفرت الحملات عن ضبط مالك شركة لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (22,750 طن أسمدة زراعية) غير صالحة للاستخدام لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها، مدخلًا الغش والتدليس بهدف تحقيق أرباحًا غير مشروعة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع.

 


مخالفات

مخالفات تموينية

التموين

اسمدة

اسمدة زراعية

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