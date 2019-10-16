سكرتير عام الإسكندرية يكرم أبطال نصر أكتوبر المجيد

الإسكندرية جاكلين منير

أناب الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اليوم اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام للمحافظة، لحضور الاحتفالية المقامة بمركز الحرية للإبداع، لإحياء ذكرى انتصارات 6أكتوبر المجيد، وتكريم أبطال شاركوا في صنع انتصارات أكتوبر المجيد.

وخلال الحفل كرم اللواء حمدي الحشاش، اللواء بحري نبيل عبد الوهاب بطل موقعة ايلات، و البطل عبد الجواد سويلم الملقب بالشهيد الحي، والبطل هنيدي أبو شريف الذي أسر أول أسير إسرائيلي ، والبطل أحمد إدريس الذي فك شفرة المعركة للرئيس السادات، والعديد من الأبطال الذين شاركوا في نصر أكتوبر المجيد.

وفي كلمته، نقل السكرتير العام تحية الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية للحضور، و أعرب عن فخره وإعتزازه بحضور هذه المناسبة العظيمة لتكريم أبطال يستحقون منا كل تقدير و احترام، واعترافا منا بالدور العظيم الذي قدموه لوطننا و للأجيال القادمة، كما هنأ القيادة المصرية و جموع الشعب المصري بانتصارات أكتوبر المجيد، مؤكدا أن السادس من أكتوبر، سيظل دائما علامة مضيئة في تاريخ مصر و ستظل الأجيال القادمة تستلهم منه العبر والدروس في الفداء و التضحية والتفاني.

و أكد السكرتير العام على ضرورة تذكير الأجيال القادمة بأمجاد رجالنا من القوات المسلحة الذين ضحوا بكل غالي ونفيس للحفاظ على رفعة وعزة وطنهم، مشيراً إلى أن هذه الملحمة العسكرية تعد درسا وطنيا سيظل محفورا في ذاكرة الوطن ليحفز الأجيال القادمة لبذل المزيد من العطاء والتفاني في خدمة وطنهم، وفي ختام كلمه قدم الشكر والعرفان لجميع الأبطال الذين شاركوا في تحقيق نصر أكتوبر المجيد.