سقوط 5 تجار خردة كونوا تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الكابلات الكهربائية بالأقصر

البداية كانت بتمكن رجال الشرطة بمديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء أيمن راضى مدير الأمن، وفى إطار خطة العمل بالمديرية لمكافحة الجريمة وتكثيف الجهود لضبط الخارجين عن القانون، وخاصة جرائم المال العام، من ضبط كل من "ع.ج" 30 سنة تاجر خردة ومقيم دائرة مركز إسنا، و"ج.ا" 34 سنة تاجر خردة مقيم بإسنا، و"م.ب" 26 سنة، تاجر خردة مقيم بسوهاج، و"م.ج" 23 سنة عامل ومقيم بإسنا، و"و.ر" 27 سنة تاجر خردة ومقيم بسوهاج، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، ويتزعمه الأول تخصص نشاطه في سرقة الكابلات الكهربائية من قري مركز إسنا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الخمسة في إرتكاب الواقعة، وهم يقتادون السيارة التي تحمل رقم (18370 نقل الأقصر) ماركة شيفرولية ملك وقيادة الرابع، وكذلك تم ضبط دراجة بخارية رقم (116383 الأقصر) قيادة المتهم الخامس، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أمام اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، أقروا بصحتها وإعترفوا بارتكابهم واقعة سرقة أسلاك كهربائية الخاصة بالجهد المتوسط من الأعمدة الهيكلية، وذلك بناحية المنطقة الصحراوية بحاجر كومير دائرة مركز إسنا، وأرشدوا عن تواجد المسروقات بمخزن خردة خاص بالأول، وكذلك تم ضبط الأدوات المستخدمة فى إرتكاب تلك الواقعة وهى 3 مقص كبير وصاروخ كهربائي وميزان، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.