رئيس مصلحة الضرائب :إلزام كل الشركات بتقديم الإقرارات إلكترونيًا يناير 2020

كتب عبد الحليم سالم

أكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب أنه يجرى حاليًا الانتهاء من الهيكل التنظيمى الموحد لمصلحة الضرائب بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة العمل للعاملين بمصلحة الضرائب، وهم فى الأولوية الأولى للتطوير.

أشار حسين، أن قرار وزير المالية الخاص بإلزام كافة الشركات الاعتبارية سواء الأموال، أو الأشخاص سيفعل اعتبارًا من يناير المقبل، بعد نجاح تقديم الإقرارات الخاصة بالقيمة المضافة إلكترونيًا .

أضاف عبد العظيم حسين خلال لقاء غرفة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية اليوم، بحضور قيادات مصلحة الضرائب، أن الاهتمام بتنمية العنصر البشرى يحظى بأهمية بالغة في خطط التطوير، حيث يعتبر أساس نجاح تطبيق أى منظومة جديدة فهى لن تكتمل بدونه ولذا يتم التركيز علي هذا المحور بكل عناصره من تحسين الوضع المادى المرتبط بتحسن الأداء وربط الحافز بزيادة وتحسين العمل والدفع بالمتميزين للمناصب الأعلى والقيادية مع التركيز على نقل المهارة والتدريب وزيادة الخبرة وتحسين الأداء وزيادة عدد مأمورى الضرائب والمحصلين بالمأموريات المختلفة مع تحسين إوضاع المأموريات نفسها.

أوضح ردا على استفسارات بعض الحضور، إن هناك تركيز على ملف تدريب العاملين، حيث تم تخصيص اعتمادات مالية لتمويل البرامج التدريبية للعاملين إلى جانب التعاون مع المؤسسات الدولية لتوفير الدعم الفنى وتأهيل العاملين.