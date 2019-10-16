رئيس جامعة بنى سويف يعلن ترقية 1500 موظف ويوجه بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور

بنى سويف هانى فتحى

عقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف اجتماعا موسعا مع ما يزيد عن 600 فرد من موظفى الجامعة على مستوى الكليات، لمناقشة قواعد تنفيذ تطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لما ورد بقرار رئيس الجامعة.

جاء هذا اللقاء على مدار ساعتين متواصلين من المناقشة المتبادلة استمع خلالها إلى آرائهم ومقترحاتهم فى النهوض بالكليات بشكل عام والجامعة بشكل خاص، وأجاب رئيس الجامعة على كافة تساؤلات الموظفين وأطلعهم على آخر المستجدات، وشدد على ضرورة اجتماع كافة مديرى الكليات مع العاملين لشرح آليات تطبيق القرار، وأكد للحضور أن بابه مفتوح للجميع مرحبا بكافة الآراء فى كل الأوقات عبر مكتبة أو عبر صندوق المقترحات والشكاوى أو التواصل معه بشكل مباشر أو عن طريق الوتس آب.

وأعلن الدكتور منصور العاملين أن الجامعة ترقية عدد 1500 والتسوية لعدد 222 موظفا، بهدف الارتقاء بمستوى المنظومة الإدارية من خلال خلق بيئة عمل ناجحة منجزة، مؤكدا حرص الجامعة على مصالح الموظفين والارتقاء بالمستوى المادى من ناحية والمستوى الإدارى من ناحية أخرى من خلال التدريب المستمر فى كافة المجالات الإدارية، الأمر الذى ينعكس إيجابيا على حسن سير العمل بالجامعة .

كان رئيس الجامعة قد أصدر قرارا بتطبيق الحد الأدنى للأجور وذلك طبقا لما هو وارد بقرار مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 ومنشور وزارة المالية رقم 8 لسنة 2019، حذر فيه المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ لهذا القرار من التعرض للمساءلة القانونية.







