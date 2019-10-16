رئيس جامعة المنصورة يتفقد تجيهزات مركز جراحة القلب والصدر

الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، خلال زيارة تفقدية لمركز لمركز جراحة القلب والصدر والجراحة الأوعية الدموية ،بسرعة الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالمركز وبالمستوى المتميز للتجهيزات ،بمواصفات عالمية والالتزام بالجدول الزمنى والجهود، التى بذلت لتذليل كافة العقبات لتوفير المستلزمات والمعدات اللازمة ،تمهيدا للتشغيل التجريبي للمركز لخدمة المرضى بقسمى جراحة الأوعية الدموية وجراحة القلب والصدر ، تمهيدا لبدء التشغيل التجريبي في نهاية شهر ديسمبر القادم 2019

وذلك خلال زيارة تفقدية لرئيس جامعة المنصورة اليوم، لتفقد ما تم انجازه من تجهيزات مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية تمهيدا لبدء التشغيل التجريبي في نهاية شهر ديسمبر القادم 2019 م



رافقه خلال التفقد الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب ، الدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسي، الدكتور مسعد سليمان مدير مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية ، الدكتور إيهاب سعد عميد كلية الطب السابق ، والدكتور قسم جراحة القلب والصدر، الدكتور وائل زكريا مدير مستشفى الجامعة، الدكتور هشام شرف الدين أستاذ بقسم جراحة الأوعية الدموية، الدكتور محمود الجمل المستشار الهندسي لشئون المستشفيات، الدكتور محمد الغندور مدير العيادات الخارجية ، و اسامة موسى أمين عام الجامعة .

وقال رئيس الجامعة أن المركز الجديد على مساحة 2800 متر مربع ،يضم 7 ادوار منها بدروم للخدمات، ودور أرضى للعيادات الخارجية ومدرج تعليمى و7 أدوار متكررة.

وتفقد رئيس الجامعة جميع أدوار المركز ،التى تم الانتهاء منها حاليا وتضم الدور الأرضي به 6 عيادات خارجية، بالإضافة الى صيدلية وغرفة تبرع بالدم غرفة أشعة والدور الأول يضم 6 غرف عمليات بنظام الكبسولة، منهم 4غرفة عمليات مزدوجة يتم بها عمل أشعة تداخلية وجراحية في آن واحد بالإضافة الى 2غرفة عمليات لحالات اليوم الواحد والدور الثاني يضم 3 غرف عمليات بنظام الكبسولة لجراحات القلب المفتوح بالإضافة الى 3 غرف لزراعة الرئة وجراحات الصدر.

كما تفقد الدور الثالث والذى يضم 33 غرفة عناية مركزة تم تجهيزها على أحدث النظم الطبية العالمية و تنقسم الى 2 عناية مركزة عامة تضم 25 سرير لمرضى جراحة القلب المفتوح، عناية مركزة لمرضى جراحة الأوعية الدموية ، 5 سرير عناية مركزة للأطفال.