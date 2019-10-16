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رئيس المجلس الأوروبى: لابد من معرفة مصير اتفاق خروج بريطانيا من بريكست

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:45 م
رئيس المجلس الأوروبى: لابد من معرفة مصير اتفاق خروج بريطانيا من بريكست رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك
أ ش أ

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قال رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك، إنه من اللازم معرفة مصير اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) خلال السبع أو الثمان ساعات المقبلة. 
 
ذكرت شبكة (سكاى نيوز) البريطانية، ذلك الخبر، اليوم الأربعاء، دون مزيد من التفاصيل.
 
وكان الوزير البريطانى المفوض لشؤون البريكست، ستيفن باركلى قد صرح، فى وقت سابق اليوم، بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيرسل خطابًا إلى الاتحاد الأوروبى يطلب فيه إرجاء موعد خروج المملكة المتحدة من التكتل إلى ما بعد 31 أكتوبر كما كان مقررًا، وذلك فى حال عدم التوصل إلى اتفاق والحصول على موافقة البرلمان عليه بحلول السبت المقبل.
 

المجلس الاوروبى

بريكسيت

الاتحاد الاوروبى

بريطانيا

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