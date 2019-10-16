رئيس الرقابة المالية يوقف 3 شركات شهراً لحين إزالة المخالفات المنسوبة لها

كتب هانى الحوتى

قرر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وقف 3 شركات وهى إس اى جى للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، أسواق لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، الغزال القابضة للاستثمارات المالية، لمدة شهر أو لحين إزالة المخالفات.

وذلك إعمالا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامهم بإزالة المخالفات المنسوبة إليهم.

وحدد رئيس الهيئة، بحسب ما نشر على شاشة البورصة، تفعيل قرار وقف نشاط الشركات الثلاثة لمدة 30 يوماً تبدأ من يوم 17 أكتوبر وحتى يوم 15 نوفمبر المقبل.