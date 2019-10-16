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داعية سعودى: مصر مركز حضارى ورأس حربة فى مواجهة التطرف والإرهاب

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:08 م
داعية سعودى: مصر مركز حضارى ورأس حربة فى مواجهة التطرف والإرهاب المؤتمر العالمى لدور وهيئات الإفتاء فى العالم
كتب إسماعيل رفعت

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أكد الداعية السعودى الدكتور عبد الله فدعق، أن مصر مركز حضارى وثقافى له تاريخ كبير وحاضر مستمر ومعتبر فى العالم.

 

وأضاف فدعق، لـ"اليوم السابع"، على هامش المؤتمر العالمى لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، أن مصر تعد حربة فى مواجهة التطرف بوسطيتها.

 

وقال الداعية السعودى، إن مصر مقدرة عربيا واسلاميا، وخاصة مؤسساتها الاسلامية التى تدعم الوسطية وتحارب التطرف.

 

يشار إلى أن المؤتمر الخامس لدور وهيئات الإفتاء فى العالم يحضره عدد من الوزراء وسفراء الدول وكبار المسئولين بالدولة وعدد من قامات العلم والفقه من مختلف دول العالم، أبرزها: السعودية والإمارات والكويت، والعراق، الأردن وتونس وفلسطين، وعُمان وصربيا والبوسنة والهرسك، وأوزبكستان وجزر القمر وبوروندى، وتنزانيا والسنغال، وماليزيا وتايلاند، والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا واليونان وهولندا وأوكرانيا، وألبانيا وغيرها من دول العالم.

 


مؤتمر الاوقاف

مواجهة التطرف

هيئات الافتاء

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