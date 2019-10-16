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دار الإفتاء: يجوز شرعا ترجمة معانى القرآن الكريم بِلغة الإشارة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 07:00 ص
دار الإفتاء: يجوز شرعا ترجمة معانى القرآن الكريم بِلغة الإشارة دار الافتاء
كتب على عبد الرحمن

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قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إنه يجوز شرعًا ترجمة معاني القرآن الكريم بِلُغَةِ الإشارة؛ لما في ذلك من إيصال الدعوة وتبليغها إلى الغير بما يفهمه، بل ذلك مأمورٌ به شرعًا.
 
 
وعللت دار الإفتاء فتواها قائلة:"وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً» رواه البخاري، على أن يُراعى في الترجمة أن تكون موافقةً للسان العربي الذي وقع فيه الإعجاز اللفظي للقرآن، وأن توافق ما عليه تفاسير العلماء المجتهدين في فهم معاني الآيات، وأن يكون التمثيل الإشاري بيانًا لمعاني الألفاظ لا بديلًا عنها.
 
 
 
 
 

 


دار الافتاء

ترجمه القران

القران الكريم

الافتاء ترجمه القران للغه الإشارة

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