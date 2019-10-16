حبس 5 متهمين تشاجروا بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بمدينة نصر

كتب ــ كريم صبحى

قررت نيابة ثان مدينة نصر، حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق نشبت بينهم مشاجرة بالأسلحة النارية والحجارة بسبب خلافات جيرة بعد ورود التحريات بصحة تورطهم فى الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة مدينة نصر ثان، بوجود مشاجرة ومصاب بشارع صلاح بخيت عزبة العرب ـ دائرة القسم، بالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة، وهم " محمد. س. ج" 23 سنة عاطل والسابق اتهامه في 8 قضايا أخرها 66 لسنة 2018م نصر ثان " مخدرات " ( مصاب برش خرطوش بأجزاء متفرقة بالجسم )، و"أحمد. م. ج" 35 سنة عاطل، و" عبده. ع. ض" 60 سنة عاطل، وضم الطرف الثانى "مسعد. ت. م" 39 سنة عاطل ( مصاب بجرح قطعي بالرأس )، و"سيد. س. أ" 37 سنة عاطل (مصاب بجرح قطعي بالرأس).

ومن خلال الفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات بينهما حول الجيرة، وتطورت إلي مشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثاني باستخدام الحجارة، فقام على اثر ذلك الخامس بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته، نتج عنه حدوث إصابة الأول، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الخامس سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12 مم " والمستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.