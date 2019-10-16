جهاز العاشر من رمضان يعلن عن التقدم لـ 20 كشك للحالات الإنسانية

الشرقية- فتحية الديب

أعلن المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، عن بدء التقدم لعدد 20 كشك " منافذ خبز سابقا" للحالات الإنسانية، وعلى من يرغب فى الحصول على كشك التوجه للجهاز، لتسجيل الطلبات حيث ينتهى موعد التقدم يوم 15 نوفمبر، والأكشاك المطروحة بالمجاورات التاسعة والعاشرة والعشرين وبالأحياء 12، 14، 10.

شروط التقدم لأكشاك الحالات الإنسانية



وعلى من يرغب فى التقدم، عمل أصل بحث اجتماعى معتمد من وزارة الشئون الاجتماعية بالحالة، وصورة بطاقة الرقم القومى لطالب الحصول على الكشك، وصور شهادات الميلاد للأبناء أن وجد، وصورة شهادة الوفاة أن وجد، وسوف يتم إجراء القرعة العلنية بعد دراسة الطلبات المقدمة وفحصها من قبل المختصين فى موعد 15 ديسمبر.