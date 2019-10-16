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توفير 50 وظيفة لشباب شمال سيناء فى القطاع الخاص.. تعرف عليها

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:09 ص
توفير 50 وظيفة لشباب شمال سيناء فى القطاع الخاص.. تعرف عليها اللواء عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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وفرت محافظة شمال سيناء ومديرية الشباب والرياضة ومديرية القوى العاملة بالمحافظة 50 وظيفة فى القطاع الخاص اليوم .

 

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء أن هذه الوظائف متاح لشباب المحافظة التعرف عليها اليوم ضمن فعاليات ملتقى توفير فرص عمل للشباب المنعقد بمدينة العريش .

 

والوظائف المتاحة هى فى مدارس العربى الخاصة 14 وظيفة، المعهد العالى للعلوم التجارية وظائف، المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا 9 وظائف، مدرسة الكنانة الخاصة 6 وظائف، مدرسة الرسالة الخاصة للغات 10 وظائف، مطعم أبو عيسى 2 وظيفة، حضانة  الرضا والنور 4 وظائف.


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