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تواريخ هامة مرتبطة بمحاكمة متهمى "أحداث ماسبيرو" بعد حجزها للحكم

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:27 ص
تواريخ هامة مرتبطة بمحاكمة متهمى "أحداث ماسبيرو" بعد حجزها للحكم محكمه _ أرشيفية
كتب ــ إيهاب المهندس

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أوشكت الدائرة 9 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة متهمين اثنين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" بعد حجزها للحكم، وتوجد تواريخ هامة مرتبطة بالدعوى وهى:

1 ـ "5 يوليو 2013"، ويشير لتاريخ اندلاع أحداث العنف بمحيط مبنى ماسبيرو وأعلى كوبرى أكتوبر.

2 ـ " 3 أكتوبر 2017"، يشير لتاريخ الحكم على المتهمين بالمشدد غيابيا من محكمة الموضوع الأولى.

3 ـ "5 مارس "، 2019، محكمة النقض تقبل طعن المتهمين وتقرر إعادة محاكمتهما.

4 ـ "22 يونيو 2019"، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين.

5 ـ " 24 سبتمبر 2019"، المحكمة تنظر أولى جلسات فض أحراز القضية وضمت فيديوهات للتظاهرات بمحيط ماسبيرو وأعلى كوبرى أكتوبر.

6 ـ " 13 أكتوبر 2019"، ويشير لتاريخ مرافعة النيابة والدفاع.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.


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