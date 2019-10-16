"تنمية المشروعات" يستهدف زيادة تمويلاته 200 مليون جنيه لتبلغ 5.5 مليار جنيه

كتب إسلام سعيد

كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز يستهدف ضخ تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل لنحو 5.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى فى مقابل 5.3 مليار جنيه خلال العام الماضى، بزيادة قرابة 200 مليون جنيه.

وكان الجهاز قد أعلن عن نتائج الثمانية أشهر الأولى من العام الجارى، حيث تم ضخ تمويلات تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه وذلك لنحو 138.707 ألف مشروع ساهم فى توفير نحو 218.854 ألف فرصة عمل، حيث تم توجيه 48% من تلك التمويلات للوجه القبلى، و36% منها للوجه البحرى، و12% للحضر، و4% للمحافظات الحدودية.

واستحوذ القطاع التجارى على 68% من حجم التمويلات خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2019، والقطاع الصناعى على 9%، والقطاع الحيوانى على 7%، والقطاع الخدمى على 14%، والمهن الحرة على 2%.

كما قام الجهاز بتقديم خدمات غير مالية عبر خدمة الشباك الواحد خلال الفترة من "يناير- أغسطس 2019" تتمثل فى إصدار 7858 رخصة نهائية، و8019 رخصة مؤقتة، و8493 رقم قومى للمنشآت، و4798 بطاقة ضريبية، و1700 سجل تجارى، و3038 تأمينات اجتماعية.