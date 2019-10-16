سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 07:00 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية اقتصاد وبورصة

نهاية 2019..

"تنمية المشروعات" يستهدف زيادة تمويلاته 200 مليون جنيه لتبلغ 5.5 مليار جنيه

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 06:00 ص
"تنمية المشروعات" يستهدف زيادة تمويلاته 200 مليون جنيه لتبلغ 5.5 مليار جنيه نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز يستهدف ضخ تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل لنحو 5.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى فى مقابل 5.3 مليار جنيه خلال العام الماضى، بزيادة قرابة 200 مليون جنيه.

وكان الجهاز قد أعلن عن نتائج الثمانية أشهر الأولى من العام الجارى، حيث تم ضخ تمويلات تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه وذلك لنحو 138.707 ألف مشروع ساهم فى توفير نحو 218.854 ألف فرصة عمل، حيث تم توجيه 48% من تلك التمويلات للوجه القبلى، و36% منها للوجه البحرى، و12% للحضر، و4% للمحافظات الحدودية.

واستحوذ القطاع التجارى على 68% من حجم التمويلات خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2019، والقطاع الصناعى على 9%، والقطاع الحيوانى على 7%، والقطاع الخدمى على 14%، والمهن الحرة على 2%.

كما قام الجهاز بتقديم خدمات غير مالية عبر خدمة الشباك الواحد خلال الفترة من "يناير- أغسطس 2019" تتمثل فى إصدار 7858 رخصة نهائية، و8019 رخصة مؤقتة، و8493 رقم قومى للمنشآت، و4798 بطاقة ضريبية، و1700 سجل تجارى، و3038 تأمينات اجتماعية.


جهاز المشروعات الصغيرة

تنمية المشروعات الصغيرة

تمويل المشروع

نيفين جامع

نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حوافز جديدة من جهاز المشروعات والتنمية الصناعية لمستثمرى مجمع مرغم البلاستيك

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:24 م

أحلامهم أصبحت حقيقة.. قصص نجاح شباب مع جهاز المشروعات الصغيرة

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 09:33 م

صانع أثاث يروى قصة نجاحه مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ..فيديو

الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:08 م

فيديو.. بدعم من جهاز المشروعات الصغيرة.. خصومات وعروض كبيرة للمواطنين فى معرض "صنع فى دمياط".. مدير المعارض بالجهاز: تكلفة العرض فى الصالة مدعومة للعارضين.. وتخفيضات تصل لـ 50%.. وفرص كبيرة لنمو صناعة الأثاث

الخميس، 10 أكتوبر 2019 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضوابط عمل الأجانب فى مصر تشمل الخدمة المنزلية.. و30 ألف جنيه رسم الترخيص

ضوابط عمل الأجانب فى مصر تشمل الخدمة المنزلية.. و30 ألف جنيه رسم الترخيص

الزراعة: ارتفاع صادرات المانجو لـ 15211 طنا ومباحثات لفتح أسواق جديدة

الزراعة: ارتفاع صادرات المانجو لـ 15211 طنا ومباحثات لفتح أسواق جديدة

اعرف نظام الرخصة الجديد بالسكة الحديد لمواجهة الحوادث × 17 معلومة

اعرف نظام الرخصة الجديد بالسكة الحديد لمواجهة الحوادث × 17 معلومة

كيف نجحت شركات الكهرباء فى مواجهة أزمة القراءات الوهمية؟

كيف نجحت شركات الكهرباء فى مواجهة أزمة القراءات الوهمية؟

التنمية المحلية: فرق ميدانية تجوب المحافظات لسرعة تطبيق منظومة النظافة

التنمية المحلية: فرق ميدانية تجوب المحافظات لسرعة تطبيق منظومة النظافة

الصحة تؤكد عدم رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائى بين تلاميذ الإسكندرية

الصحة تؤكد عدم رصد أى حالات مصابة بالالتهاب السحائى بين تلاميذ الإسكندرية

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقا لقانون الأحوال الشخصية

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقا لقانون الأحوال الشخصية

انطلاق أول ملتقى لتوفير فرص عمل لشباب شمال سيناء.. اليوم

انطلاق أول ملتقى لتوفير فرص عمل لشباب شمال سيناء.. اليوم

بحضور 2 مليون زائر.. استعدادات مكثفة للاحتفال بمولد "الدسوقى" فى كفر الشيخ

بحضور 2 مليون زائر.. استعدادات مكثفة للاحتفال بمولد "الدسوقى" فى كفر الشيخ

تعرف على أبرز المنافسين المحتملين لـ"ترامب" بانتخابات 2020

تعرف على أبرز المنافسين المحتملين لـ"ترامب" بانتخابات 2020

لجنة الصحة بالبرلمان تعد تشريعا لضبط معامل التحاليل الطبية والرقابة عليها

لجنة الصحة بالبرلمان تعد تشريعا لضبط معامل التحاليل الطبية والرقابة عليها

"صندوق تحيا مصر" يعلن غدًا الانتهاء من تطوير 42 قرية بالمحافظات

"صندوق تحيا مصر" يعلن غدًا الانتهاء من تطوير 42 قرية بالمحافظات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة