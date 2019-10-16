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تنفيذ 114 ملعبا بمراكز الشباب بتكلفة 143 مليون جنيه منذ بداية العام المالى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:23 م
تنفيذ 114 ملعبا بمراكز الشباب بتكلفة 143 مليون جنيه منذ بداية العام المالى النائبة ميرفت ألكسان
كتب عبد اللطيف صبح

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قال رمزى هندى، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة ستنتهى من إعداد 3 صالات مُغطاة بتكلفة 3.5 مليار جنيه خلال العام الحالى فى إطار استعداد الدولة المصرية لاستضافة بطولة العالم لكرة اليد 2021،  مؤكدا أن نقل مُخصصات مالية من المجلس القومى للرياضة إلى المجلس القومى للشباب أمر غاية فى الصعوبة، خاصة مع وجود مديونيات متأخرة على وزارة الشباب تخص بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم رمزى هندى، إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ببيان بعدد الملاعب الموجودة على مستوى الجمهورية بمراكز الشباب وما تم تنفيذه منها، وأوضح البيان أنه تم تنفيذ 114 ملعب بمراكز الشباب بتكلفة إجمالية 143 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2019/2020، مشيرا إلى أنه تم سداد 40 مليون جنيه فقط من هذا المبلغ.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الواردة بتقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة 2019/2020، لاستكمال متابعة تنفيذ توصيات اللجنة بشأن موازنة وزارة الشباب والرياضة.

وكانت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قد طالبت ممثلو المجلس القومى للشباب بعدد الملاعب التى تم تطويرها وإنشائها بمراكز الشباب منذ بدء العام المالى الحالى.

وكانت اللجنة قد أوصت فى تقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بدعم اعتمادات موازنة المجلس القومى للشباب بمبلغ 620 مليون جنيه، بواقع 120 مليون جنيه لدعم الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) لاستيفاء متطلبات البرامج الرئاسية الخاصة بإعداد وتأهيل الشباب، و500 مليون جنيه لدعم الباب السادس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات) للمساهمة فى إعداد وتأهيل مراكز الشباب بالمحافظات.


الشباب والرياضة

التخطيط

الخطة والموازنة

الموازنة العامة

مجلس النواب

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