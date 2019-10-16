"تنزل المرة دى".. أردوغان يتراجع ويؤكد لقاء نائب الرئيس الأمريكى فى أنقرة

كتب محمد عبد العظيم

تراجع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عن موقفه السابق، وأكد لقاء نائب الرئيس الأمريكى فى أنقرة، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.

وكان البيت الأبيض أعلن أن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سيبلغ أردوغان الخميس أن العقوبات على تركيا باقية لحين التوصل لحل، وفيما اعلن رئيس تركيا أنه لن يلتقى نائب الرئيس الأمريكى، قبل التراجع والموافقة على اللقاء.

وتواصل القوات التركية العدوان على شمال سوريا، لليوم الثامن على التوالى، وسط إدانة عربية ودولية لهذا العدوان.