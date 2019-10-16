تكريم الدكتورة دعاء سهيل بمهرجان المرأة العربية للإبداع باعتبارها الأكثر تأثيراً فى المجتمع

تقرير خاص

اختار مهرجان المرأة العربية للإبداع الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، لتكريمها ضمن فعاليته لهذا العام كأفضل إمرأة مبدعة في مجالها وبإعتبارها الأكثر تأثيراً في مجتمعها.

وأعربت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ "اليوم السابع" عن سعادتها بهذا التكريم والذي يعتبر بمثابة وسام شرف، لافتة إن تكريمها جاء نظراً لأنها أول من أسس فكرة التخسيس اون لاين واستطعت التواصل مع جميع الحالات وجميع الفئات وهي في مكانها، فضلا عن استغلالها فكرة التسويق بطريقة جيدة وبجانب ايجابي عن طريق السوشيال ميديا.





وأشارت إن تكريمها ايضا كان بسبب نجاح مبادرة مصر بلا سمنة لعام 2019، لان هناك نماذج عديدة لمرضى السمنة حققوا نجاحا ضمن تلك المبادرة وتم الظهور معهم في العديد من القنوات الفضائية، وكانت قناة صدى البلد من اكثر القنوات التي ساعدتني على اظهار الحالات قبل وبعد.

كما أعلنت الدكتورة دعاء سهيل عن أهم ما تناولته في المحاضرة التي قامت بإلقائها ضمن فعاليات المهرجان حيث أكدت على اهمية فريق العمل الذي كان ناجح للغاية لاسيما ان جميع الاطباء دارسين ومتخصصون تغذية، لذا حققوا نجاحا في التعامل مع المرضى من جميع الحالات المرضية والفئات العمرية، وتم التعرف عليهم من خلال هذا المهرجان بالكامل لانهم يستحقون ذلك نظرا لإلتزامهم، و اهتمامهم المبالغ بالمرضى حتى يصلوا به إلي أفضل النتائج، لافتة إلي إنها لم تنجح بمفردها فإذا لم يكن الفريق متمكن وناجح لما كانت حققت كل هذا النجاح وكل هذه التكريمات.

وأكدت الدكتورة دعاء سهيل أن النجاح ليس في الظهور في البرنامج تلفزيوني أو كتابة مقال اسبوعي ولكن النجاح في الحصول على ثقة آلاف من المرضى وهذا هو النجاح الحقيقي.

وتطرقت الدكتورة دعاء سهيل للحديث عن امتلاكها اكبر صفحة تغذية في مصر، وأكثر صفحة تفاعلاً، كما ان عام 2019 هي يعتبر بالنسبة لها سنة الانجازات والتكريمات، حيث تم تكريمها الشهر الماضي من مهرجان الفضائيات العربية، حيث كنت الاكثر ظهورا عبر 7 قنوات فضائية، وتم تكريمها ايضا كأفضل عضو لجنة تحكيم في حفل تتويج ملكات الاناقة لانها كانت دقيقة جدا في اختيار ملكات الاناقة.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل عبر "فيس بوك":









الدكتورة دعاء سهيل



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